Feijóo reitera que no hay petición de Ferroatlántica y, si la hubiese, se atenderá al empleo y a "cumplir la ley"

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que la Xunta no ha recibido ninguna solicitud de Ferroatlántica sobre las

centrales hidroeléctricas ubicadas en los ríos ubicadas en los ríos Xallas y Grande de los hornos de ferroaleación instalados en Cee y Dumbría. Si se presenta, ha garantizado que se analizará con el compromiso de garantizar "el cumplimiento de la ley, la garantía de interés público y mantener el empleo".

Lo ha manifestado en respuesta a la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, quien ha asegurado que "no" se cree que no haya contactos entre la empresa y la Xunta, cuando los representantes de los trabajadores y los medios ya han informado del plan industrial de la compañía, que pasaría

por la venta de los activos hidroeléctricos del grupo.

En esta coyuntura, Pontón ha apelado a la "unión" de todas las fuerzas políticas para "decir alto y claro a Villar Mir que las centrales del Xallas ni se venden ni se segregan". "Galicia no le debe nada a Villar Mir, pero Villar Mir le debe mucho a Galicia", ha advertido la nacionalista, quien ha felicitado a Feijóo por el reciente nacimiento de su hijo.

"Le ayudará a comprender mejor la preocupación de los trabajadores de Ferroatlántica por su presente. A fin de cuentas, las decisiones de hoy tendrán que ver con el futuro de sus hijos", ha señalado Pontón, a la que Feijóo ha replicado, que antes y después de la paternidad, su compromiso está "con los trabajadores" y ponerlo en duda es "mentir".

A continuación, Feijóo ha defendido que el "anuncio" de la empresa, del que la Xunta no tiene comunicación, conllevaría también, según lo publicado, "una inversión de 100 millones en Sabón, Cee y Dumbría". "¿Con qué parte nos quedamos?", se ha preguntado, para insistir en que no es "razonable" que Pontón impute a la Xunta la autorización de una "venta"

"INCORDIAR" CON "PREOCUPACIONES" QUE "NO EXISTEN"

"Es falso y no debe incordiar ni traer preocupaciones a la gente cuando esas preocupaciones no existen. Si Ferroatlántica presenta expediente, vamos a hablar con los alcaldes y con los sindicatos, con los que estamos en contacto, pero Ferroatlántica no ha presentado ninguna solicitud en la Xunta, por lo que no hay cambio en su posición", ha señalado Feijóo.

"No tenemos acreditación de que el interés público cambie y, en consecuencia, las explotaciones y fábricas tienen que seguir unidas. Si hay interés nuevo, lo primero será evaluarlo con los alcaldes y los trabajadores", ah añadido, antes de remarcar que lo que dice la compañía es que "va a invertir 100 millones y, para eso, tiene que vender activos".

"Entonces, ¿qué es lo importante?", se ha preguntado el presidente, para añadir se verá cuando la empresa lo "concrete", si da el paso. Y que, si eso ocurre, ha insistido, la propuesta se analizará atendiendo al cumplimiento de la ley, del interés público y del empleo.

Al término de la sesión, Pontón ha pedido la palabra y se ha quejado por la afirmación de Feijóo de que el BNG "incordia" con "problemas que no existen", aunque el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha afirmado que no se podía entender, dado el "tono", que el uso de "incordiar" atentase contra la dignidad del grupo.

En todo caso, Pontón ha insistido durante el debate en la necesidad de trasladar a Ferroatlántica que las centrales "ni se venden ni se segregan". "Es muy sencillo, ¿va a defender la legalidad que dice que ni se venden ni se segregan? Pidamos a la empresa que cumpla sus compromisos porque Villar Mir ha hecho caja con Galicia y no ha reinvertido aquí, sino fuera", ha advertido.

"LA POSICIÓN NO VARIÓ"

A renglón seguido, el diputado de En Marea Pancho Casal ha denunciado que la posible compradora de Ferroatlántica ya transmitió sus intenciones a los organismos reguladores bursátiles americanos, de modo que ha pedido a la Xunta que informe a esas entidades de que la venta "es imposible".

En su respuesta, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha reafirmado, en la misma línea que Feijóo, que "la posición de la Xunta" al respecto de la venta de Ferroatlántica "no varió" y ha reiterado que "en ningún momento la empresa solicitó autorización para la venta de las centrales".

Tras dejar claro que el Gobierno gallego no se pronunciará hasta que esto ocurra, lo que ha asegurado es que "los trabajadores" de Ferroatlántica tienen el "compromiso" de la administración autonómica de que "siempre" se cumplirá la ley, se salvaguardará el interés público y se defenderá el empleo.

Ante estas manifestaciones, el parlamentario de En Marea ha concluido que la Xunta vive "en un mundo paralelo" y ha advertido de que "Villar Mir no va a presentar oficialmente la petición hasta tener coaccionada a toda la comarca y a los medios de comunicación".

ENCUENTRO CON LOS GRUPOS

Así es que ha insistido en que el Gobierno gallego traslade al regulador americano esa "información relevante sobre que las centrales no se pueden vender", como vía para evitar "problemas" a posibles inversores. No obstante, para cerrar el debate, Conde ha apelado a ser "prudentes y rigurosos" y a dejar de "trasladar incertidumbres".

Entre tanto, representantes de los trabajadores han mantenido un encuentro en los pasillos de la Cámara con miembros de todos los grupos parlamentarios, que subieron a hablar con ellos ante el hemiciclo después de la sesión de control al presidente.

