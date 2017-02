Una delegación escocesa visita Aragón para estrechar lazos en materia de hidrógeno y energías renovables

El objetivo de este encuentro, a cuyos participantes ha recibido este jueves en la sede del Gobierno de Aragón el director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, Fernando Fernández, es profundizar en la relación que en el campo del hidrógeno mantienen Aragón y Escocia desde hace más de dos años y que cristalizó en el memorándum de entendimiento suscrito en 2016.

Este acuerdo apuesta entre otras cosas por la colaboración en proyectos que supongan avanzar en la implantación del uso del hidrógeno como vector energético, de los que puedan beneficiarse empresas de ambos países y, por extensión, todos sus ciudadanos.

La reciente celebración en Zaragoza el pasado año del Congreso Mundial de la Economía del Hidrógeno (WHEC 2016) y los contactos internacionales establecidos en esta cita han sido determinantes también para la organización de esta relevante misión comercial en la que participan 23 compañías, centros de I+D y representantes institucionales de los Gobiernos de Aragón y de Escocia.

El director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno aragonés ha destacado "las buenas relaciones históricas entre Aragón y Escocia en materia de comercio y, especialmente, en los últimos años con una intensa colaboración en el campo del hidrógeno".

Fernández ha manifestado el deseo del Departamento de que esta misión sea "una fuente de oportunidades" para todas las empresas participantes, ha recordado que "Aragón es tierra de energía desde hace un siglo" y ha apuntado que el Hidrógeno es "un vector clave para el almacenamiento de la energía renovable".

Por su parte, el director de Energía del Gobierno de Escocia, Chris Stark, ha indicado que "Aragón y Escocia tienen mucho en común. Ambos perseguimos con éxito un futuro basado en las energías renovables. Esta es una gran oportunidad para mostrar nuestro conocimiento y cómo el hidrógeno puede jugar su papel en esta transición energética, así como para establecer nuevas colaboraciones industriales entre Escocia y Aragón".

ENCUENTROS Y EJEMPLOS PRÁCTICOS

La misión comercial, posible gracias al patrocinio de las empresas aragonesas Calvera (patrono de la Fundación del Hidrógeno) e Inycom, se va a desarrollar durante dos jornadas.

La primera está dedicada a los contactos institucionales y empresariales Aragón-Escocia en los que intercambiar experiencias sobre la contribución del hidrógeno al necesario balance entre seguridad del suministro energético, sostenibilidad y equilibrio social, a la vez que se impulsan iniciativas que estimulen el crecimiento económico y la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

El análisis de las planificaciones que al respecto tienen ambos territorios (Escocia acaba de publicar su nueva Estrategia de la Energía y un Plan sobre el Cambio Climático que prevé una reducción de las emisiones de CO2 del 66 por ciento para el año 2032) también va a ser objeto de debate en la sesión.

La segunda jornada de la misión comercial, con un enfoque más práctico, llevará a los participantes a visitar ejemplos concretos de aplicación de las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible como los que representan el Grupo Calvera en su planta de Épila, el Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión de Zaragoza (LIFTEC, centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC y la Universidad de Zaragoza), el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) o la bodega Viñas del Vero en Barbastro (proyecto europeo Life+ REWIND).

PROYECTOS CONJUNTOS

Aragón y Escocia ya están colaborando en proyectos de hidrógeno y energías renovables. El mejor ejemplo es el proyecto BIG HIT (Building Innovative Green Hydrogen Systems in an Isolated Territory: a pilot for Europe) que, coordinado por la Fundación del Hidrógeno de Aragón, involucra a 12 participantes de 6 países europeos.

Con un presupuesto de 10,9 millones de euros de los que la Comisión Europea aporta cinco en el ámbito de la Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU), desarrolla en las Islas Orkney de Escocia una infraestructura de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno con fines de abastecimiento energético de forma local a partir de fuentes renovables como la eólica o la fuerza de las mareas. Esta iniciativa aprovecha la experiencia de la anterior Surf 'n' Turf.

Además de la Fundación del Hidrógeno, participan en la misión comercial por la parte aragonesa las empresas Calvera, Idom, Brial, Going Investment, Lapesa, Airtex, Inycom y Lecitrailer, así como el Parque Tecnológico Walqa, el Instituto Aragonés de Fomento, el CSIC, el Instituto Tecnológico de Aragón y la Cámara de Comercio de Huesca.

La representación escocesa, agrupada bajo la Asociación Escocesa del Hidrógeno y las Pilas de Combustible SHFCA, corresponde al Gobierno de Escocia, Scottish Development International, Systeng Consulting, ULEMCO, Logan Energy, Pure Energy Centre, EMEC (importante centro de investigación marina) o los fabricantes de electrolizadores y pilas de combustible ITM Power.

