Casi 100.000 gallegos quieren emplearse más horas pero no encuentran dónde, un 9,4% del total de ocupados

Uno de cada 10 trabajadores gallegos (un 9,4% de los ocupados de la comunidad) quiere emplearse más horas de las que tiene en su jornada pero no encuentra dónde hacerlo. En números absolutos, se trata de casi 100.000 personas.

Así lo recoge un informe de Adecco, que establece que, en concreto, son 94.700 personas en Galicia las que trabajan menos horas de las que computan una jornada laboral completa y, a pesar de desear trabajar más horas, no encuentran dónde.

Es la tercera autonomía, con todo, donde menor porcentaje de ocupados hay en esta situación, y es que el 90,6% de los trabajadores gallegos (esto es, nueve de cada 10) está conforme con la duración normal de su jornada de trabajo, según la empresa de recursos humanos.

Además, este porcentaje (9,4%) se ha reducido en el último año en un punto porcentual, de modo que son 10.700 personas menos en esta situación.

Adecco destaca que es su nivel más bajo desde marzo de 2012 y sigue siendo una proporción menor que la registrada en el ámbito del conjunto estatal (10,7%).

En España, son algo menos de 2 millones de personas las que quieren trabajar más horas pero no pueden hacerlo, una proporción que también ha bajado 1,5 puntos porcentuales el último ejercicio (213.100 personas menos).

De hecho, la proporción de ocupados que aspiran a trabajar más pero no encuentran dónde acumula cuatro trimestres consecutivos bajando en todas las comunidades, algo que, según resalta Adecco, "no se observaba desde 2006".

DATOS ESTATALES

Casi dos millones de trabajadores en España, el 10,7% del total de los ocupados, desearían trabajar más horas pero no encuentran dónde hacerlo, su nivel más bajo de los últimos siete años, según el informe de Adecco, a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Se trata de ocupados que trabajan menos horas de las que supone la jornada a tiempo completo, pero que quieren trabajar más tiempo, con disponibilidad para hacerlo, aunque sin encontrar dónde.

Antes de que estallara la crisis en 2007, el número de trabajadores que quería emplearse más horas sin encontrar dónde hacerlo era de 1,5 millones, cifra que fue aumentando hasta los 2,6 millones en 2013 y que empezó a descender a partir de entonces.

De hecho, en tres años, esta cifra se ha reducido en más de 650.000 personas y en 2016 representaban menos de dos millones, el equivalente al 10,7% del total de ocupados, frente al 15,3% de 2013.

Adecco señala que este descenso en el número de trabajadores que desea trabajar más horas pero que no encuentra dónde hacerlo puede deberse a varios factores: a que algunos sí han podido encontrar dónde emplearse más horas; a que otros ya no quieren o no necesitan hacerlo, y a la creación de empleo en los últimos trimestres, en su práctica totalidad a jornada completa.

En todas las comunidades autónomas se observa un descenso de los ocupados que desean trabajar más horas sin encontrar dónde hacerlo. De hecho, este indicador lleva bajando cuatro trimestres consecutivos en todas las regiones, lo que no sucedía desde al año 2006.

BALEARES Y CATALUÑA, PORCENTAJES MÁS BAJOS

Baleares y Cataluña son las comunidades donde una menor proporción de ocupados quiere trabajar más horas sin encontrar dónde, con sólo un 5,5% respecto al total de sus trabajadores. Por debajo del 10% se sitúan también Galicia (9,4%) y Asturias (9,8%).

La Comunidad Valenciana y Murcia son las únicas regiones donde esta situación afecta a más del 15% de los trabajadores pese a ser las que presentan los descensos más significativos respecto a los porcentajes existentes en 2015.

En concreto, la proporción de trabajadores que quieren trabajar más horas pero no encuentran dónde hacerlo alcanza el 15,8% en la Comunidad Valenciana, frente al 17,6% de 2015, en tanto que en Murcia el porcentaje es del 15,1%, en contraste con el 17,2% del año anterior.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.