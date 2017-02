Podemos Aragón se reunirá con el PSOE para "avanzar" en la tramitación de los Presupuestos de 2017

tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2017, ha anunciado este jueves el secretario general de la formación morada en esta Comunidad, Pablo Echenique, tras publicar el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la Orden del Gobierno regional que posibilita acelerar la tramitación de obras en infraestructuras educativas y el nuevo Hospital de Alcañiz.

El líder regional de Podemos ha confiado en avanzar "si hay garantías" del cumplimiento de los Presupuestos de 2017 porque "si no las hay, como no las hubo en el caso de 2016, será difícil".

La Ejecutiva de Podemos Aragón se reunirá este lunes y también el Grupo Parlamentario estudiará las implicaciones legales de la Orden para "comprobar cómo de lejos ha ido el Gobierno en esto y, en todo caso, no creo que tardemos mucho en fijar la fecha de reunión", ha declarado Echenique a los medios de comunicación en las Cortes.

"Parece que todo el mundo está de acuerdo en que -el diálogo- sea entre los Grupos, es lo que siempre ha funcionado bien en el pasado, con lo cual no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser así", pero "no lo hemos decidido", ha continuado.

Sobre la posibilidad de reunirse con el resto de Grupos de la izquierda, Echenique ha considerado que "no parece que CHA actúe de manera independiente al PSOE" al formar parte del Ejecutivo, añadiendo que "siempre es bienvenido que IU esté en las conversaciones" porque "aporta un punto de vista no solamente muy interesante, sino casi siempre coincidente con Podemos".

PULSO

Pablo Echenique se ha congratulado de que las familias y el Grupo Parlamentario de Podemos hayan "ganado el pulso al señor Gimeno", ya que "nos había dicho que no se podía hacer nada para acelerar la construcción de los colegios y el hospital y en el día de ayer se demostró que eso no era verdad". Esta es una de las condiciones de Podemos para negociar el proyecto de ley.

Echenique ha reconocido que la formación morada tiene "una fuerte pérdida de confianza con el consejero Gimeno", señalando que "hemos vuelto a ver cómo no estaba diciendo la verdad a los aragoneses y a los demás Grupos". Ha criticado que publicara una Orden de prórroga de los Presupuestos de 2016 "más restrictiva que el año anterior".

Además, ha expresado que "cuando a uno le gusta tanto hacer juegos de manos como a Gimeno, que diseñe unas esposas para ponérselas a sí mismo, como mínimo es sorprendente e indica una estrategia que hemos visto desarrollarse en estos días", en alusión a "tomar de rehenes a los aragoneses para lanzar sus intereses de partido".

Por este motivo, "esa confianza, en estos momentos, está rota" y, de hecho, Podemos ha pedido al presidente, Javier Lambán, que el consejero no lidere estas conversaciones.

