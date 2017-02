El cocinero Sebastián Lisón y la bloguera Ruth Cantó imparten un taller de alta cocina para niños con autismo

El taller de cocina ha tenido lugar en la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia La Flota. Terapeutas de Asteamur acompañaron a los cocineros y a los niños con trastorno del espectro autista.

La 5ª Edición de Gastrotea, Jornada Solidaria de Alta Cocina, tendrá su momento culminante el próximo 20 de febrero de 2017 cuando se celebre el Show Cooking, a las 9.30 en el Teatro Circo de Murcia y la cena solidaria en el restaurante Casa de la Luz.

Este evento benéfico contará con un menú diseñado y elaborado en persona para la ocasión por Joan Roca y su equipo del Restaurante El Celler de Can Roca. Joan Roca estará en ambos eventos. Su restaurante tiene tres estrellas michelín.

GastroTEA está organizada por la Asociación de personas con trastorno autista de la Región de Murcia, con la colaboración especial de la Asociación de Cocineros Amureco y la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia La Flota.

Para el desarrollo de la misma, se cuenta con la desinteresada participación de un referente de la cocina mundial como es Joan Roca, reconocido chef catalán cuyo Restaurante El Celler de Can Roca en Girona ha sido considerado como el mejor restaurante del mundo en 2015 en la The Word's 50 Best Restaurants, según la revista londinense 'Restaurant'.

