México niega que Trump amenazara con movilizar tropas contra los narcos

Una supuesta filtración publicada por la agencia de noticias AP tiene a México nuevamente en vilo, aunque el Gobierno ha apresurado a desmentir la información.

Confiando en la seriedad y el prestigio de AP, (...) la información es errónea y no existen bases que puedan sustentarla

Según lo publicado por AP, Donald Trump amenazó al presidente Enrique Peña Nieto con enviar tropas de Estados Unidos a México para combatir “bad hombres” (“hombres malos”), durante la llamada telefónica entre ambos mandatarios el viernes pasado.



“Tienes a un montón de hombres malos ahí abajo. No estás haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que tu ejército está asustado. El nuestro no lo está, así que tal vez los mande abajo para encargarse de ello”, dijo el presidente de EE UU, según una supuesta transcripción de la conversación, obtenida por la agencia de manos de "una persona" que pidió no ser identificada.



El fragmento, que no incluía las respuestas de Peña Nieto, coincide con lo informado horas antes por la periodista mexicana Dolia Estévez, que ha sido publicado por el medio mexicano Aristegui Noticias.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha asegurado que tanto lo publicado por AP como lo informado por Estévez está basado en "absolutas falsedades”.

Según un comunicado recogido por Aristegui Noticias, la Secretaría aseguró que el tono de la conversación fue “constructivo” y que los presidentes acordaron trabajar en un acuerdo “positivo” para ambos países.



“Confiando en la seriedad y el prestigio de AP, me permito hacer énfasis en que la información publicada esta tarde es errónea y no existen bases que puedan sustentarla”, dijo Claudia Algorri Guzmán, directora de Comunicación de la Secretaría.