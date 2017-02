Médicos de Bangladesh diagnostican a la primera 'mujer árbol', una niña de 10 años

Sahana Khatun, una niña de 10 años de Bangladesh, padece la rara enfermedad conocida como 'hombre árbol', han comunicado médicos del Hospital Universitario de Dacca.

"Creemos que es la primera mujer", afirmó Samanta Lal Sen, director de la Unidad de Quemados y de Cirugía Plástica del centro hospitalario. Hasta ahora, esta dolencia solo se había diagnosticado en hombres.

Los síntomas de la pequeña indican que sufre de epidermodisplasia verruciforme, una enfermedad que conlleva un riesgo elevado de cáncer de piel. Su rasgo más llamativo son unas lesiones verrugosas de colores marrones y rojizos que recuerdan a la corteza de árboles y vegetales.

La menor puede llevar una vida normal por el momento. Solo presenta verrugas en el rostro, concretamente, en la barbilla, en la mejilla, orejas y nariz.

El padre de Khatun, un humilde obrero que trabaja en la zona rural del norte de Bangladesh, no se preocupó en exceso cuando aparecieron por primera vez unas pequeñas verrugas en el rostro de su hija. Pero cuando las manchas comenzaron a crecer, comenzó a inquietarse y, finalmente, viajó con su hija hasta la capital para que fuese atendida en el hospital.

"Somos muy pobres. Mi hija perdió a su madre cuando tenía solo seis años. Espero que los doctores quiten las cortezas de la cara de mi preciosa hija", dijo el padre, Mohammad Shahjahan.

