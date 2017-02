César Vea: "Pensé que era una gran idea invertir porque en este país tenemos sol para aburrir"

Hemos podido verle en películas como 'Torrente', 'El laberinto del fauno' o 'La torre del Suso', y en las series 'Compañeros', 'Doctor Mateo' e 'Isabel'; pero César Vea últimamente no ha sido noticia por su carrera cinematográfica, sino por su lucha por sacar adelante el documental, 'Sol(d) Out: El sol es de todos', que cuenta la historia de las 62.000 familias que se arruinaron tras invertir en energías renovables.

Vea se define como un hombre altruista, "que tiene el tema del ego bien resuelto". Habla con entusiasmo de los planes que tenía para construir "un hotel con contenedores marítimos reciclados, que se mantendría con energía geotérmica y fotovoltaica", un hotel en el que le apetecía becar a profesionales de diferentes ámbitos que durante un año "se dedicarían a pensar en formas de mejorar este planeta". Eso era antes de que las renovables le "arruinaran la vida".

Ahora pretende dar visibilidad a todas las familias que se vieron afectadas por lo que considera que fue "una absoluta trampa". Vea reclama más ayuda por parte de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) y de las empresas y asociaciones del sector, para que participen más en el proceso de recaudación. 'Sol(d) Out' lleva recaudados 6.655 euros de los 84.00 que se estableció como mínimo. Le quedan 20 días de crowdfunding y reconoce que, si no hay más participación, la cosa no pinta bien.

¿Cómo se sienten las familias?

Las familias están asustadas, se siente acorraladas. Hay gente que ha tenido que refinanciar sus plantas y han perdido sus casas. Para mi película, Sol(d) out, estoy entrevistando a afectados y me estoy enterando de que ha habido suicidios. También hay gente que está en tratamiento psiquiátrico. Montamos una megaindustria y nos lo pagan con la guillotina.

¿Por qué decide un actor invertir en energías renovables?

Por lo mismo que se metieron 62.000 familias de este país. Porque el Gobierno del señor Zapatero, con el señor Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, nos invita a invertir en energías renovables con garantía de Estado y con unas condiciones muy claras. Lo primero que pensé es que era una gran idea invertir en este tipo de energía porque en este país tenemos sol para aburrir y en pocos años el ciudadano de a pie podría tener energía gratis. Por eso me metí.

¿Cómo lo sufragó?

Pedí un préstamo de prácticamente un millón de euros. Hicimos las cuentas y dijimos que íbamos a estar muy apurados durante unos 14 o 15 años. Soltabas todo el dinero por adelantado y empezabas a recuperar dinero a partir del año 12, con un 9% de interés. Pensábamos que sería un buen negocio y nos dieron un hachazo.

¿Qué pasó para que os dieran ese hachazo?

Que tres años después, el Gobierno de Zapatero redactó un nuevo Decreto-Ley con carácter retroactivo que aplica recortes a las plantas solares que ya estaban instaladas. En mi caso, el Real Decreto 661/2007 especificaba que las plantas solares debían estar volcando a red en una fecha determinada, pero yo notaba que aquello no iba como debiera ir. Habíamos puesto la planta en marcha en fecha, pero por retrasos administrativos y burocráticos, no conseguimos volcar el 100% de la energía. Pero daba igual porque el Real Decreto solo establecía que la planta debía estar en marcha. Tres años más tarde publican en el B.O.E. que nuestra planta está cometiendo una irregularidad y nos expulsan del sistema de primas. Lo vimos en el tablón de anuncios de nuestro pueblo. Nadie nos había llamado.

Yo he pagado religiosamente lo que me han pedido. Lo tengo absolutamente todo firmado, sellado, con los trámites bien hechos y esa planta solar está en condiciones.

¿Qué motivos alegaron?

Nos metimos en pleitos y para nuestra sorpresa nos juzgan en base a un decreto posterior. Dicen que mi planta incumple por una serie de condiciones, pero en el Decreto-Ley al que yo estoy acogido no figura nada de eso. ¿Qué ha pasado en ese proceso para que un señor decida que mi planta solar no está en regla?

¿Cómo te afecta personalmente todo esto?

(Guarda silencio antes de contestar) Con esto no hay forma de descansar. Llevo despertándome todos los días desde hace siete años, dos o tres veces cada noche. Te despiertas y piensas en el problemón que tienes y en cómo lo vas a solucionar. ¿Tú sabes lo que son siete años sin descansar? Ahora lo que quiero hacer, y mucho tienen que cambiar las cosas para que no lo haga, es vender todas las cosas que me quedan cuando acabe de pagar los pufos que tengo y marcharme de este país y no volver nunca más. Y tengo un crío que espero que haga lo mismo.

¿Cuál es la solución?

Estoy seguro que si se nos devuelve nuestra vida anterior, todas las familias cedemos nuestras plantas solares al Estado. Así además tendríamos una energía que no costaría mucho producir y conseguiríamos que bajase el recibo de la luz en un 50% en cinco años y, a futuro, gratis.

¿Por qué sigue luchando?

Porque cuando creo que se ha cometido una injusticia, peleo. La vida da muchas vueltas y no sé dónde estaré dentro de diez años pero no me cansaré de decir, vaya a donde vaya, que el gobierno de mi país me ha arruinado. Me han jodido la vida a mí, a mi familia y a otras 62.000 familias. Primero un Gobierno del PSOE y después uno del PP. Pero si la justicia apoya esto, si no hay una voluntad política y si la ciudadanía tampoco se queja, no voy a pelear yo contra un volcán porque voy a perder en el intento. Me marcharé y ya está.





