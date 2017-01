El PSOE propone una obra artística complementaria a la escultura "Víctima" sobre violencia machista

Los socialistas realizarán esta propuesta a través de una interpelación que presentarán en la próxima Comisión de Derechos Sociales, en la que reflejarán también las críticas al Gobierno de Zaragoza en Común por lo que califican de una "pésima gestión".

De esta forma se han referido la polémica generada entre los colectivos de mujeres sobre la obra 'Víctima' del autor Fernando Clavo, que rechazan frontalmente porque representa a una mujer arrodillada con las manos tapándose la cara y el pelo cayendo sobre el rostro, que estiman refleja una postura "de sumisión y humillación".

Además, la escultura, resultado de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza, a iniciativa de CHA, para rendir homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de género se ubica en la explanada frente a la Iglesia de San Juan de los Panetes, donde este mes se han conmemorado los 30 años del atentado de ETA y donde muy cerca de la escultura figura una placa conmemorativa instalada la pasada legislatura.

La concejala socialista, Lola Campos, ha señalado que la sensibilización contra la violencia machista "no puede reducirse en Zaragoza a una polémica por las razones estéticas y de ubicación que han rodeado al memorial", y ha abundado en el interés del PSOE por impulsar "una respuesta única, un grito unánime de toda

la sociedad contra la violencia ejercida sobre las mujeres".

Sin embargo, Campos ha asegurado que la "pésima gestión de ZEC, con dos concejales que han mantenido distintas miradas respecto al problema, han favorecido una polémica que no aporta nada al sufrimiento de muchas mujeres en nuestra sociedad".

En este sentido ha recordado que en el pasado mandato se inician negociaciones por parte del PSOE para impulsar un trabajo mural que reuniera la repulsa unánime de toda la sociedad, porque en este rechazo "la sociedad debe responder en bloque", ha recalcado.

AYUDA PRIVADA O LÍNEA DE SUSCRIPCIÓN

Sin embargo, ese trabajo inicial ha derivado en una serie de hechos consumados "indefendibles" y en una situación "de sonrojo", ha expuesto el PSOE en una nota de prensa.

Campos presentará una interpelación al respecto y una propuesta que permita aunar el respeto a la obra artística, a la propiedad intelectual, al trabajo del jurado, a la inversión realizada, a los sentimientos proyectados con una nueva lectura de esperanza, de salida y de recuperación de la dignidad que demandan las mujeres afectadas, sus familias y toda la red social que se está tejiendo a su alrededor.

"Este doble enfoque de dolor y esperanza que proponemos condicionará su ubicación, que debería ser en un lugar céntrico

y amplio para convertir la obra en un referente de actos y protestas, pero nunca compitiendo con otra expresión de homenaje ciudadano", ha defendido la socialista.

Campos no pone límites a la naturaleza de la nueva obra de arte que debe sumarse a la escultura 'Víctima' y ha confiado en que no haya problemas sobre su financiación, ya que considera que no tiene por qué suponer un gran coste.

El caso de que el coste fuera un impedimento ha propuesto que se podría acudir a la financiación privada, ya que las empresas con Responsabilidad Social Corporativa "estarán de acuerdo en contribuir a este fin, o incluso se podría abrir una línea de suscripción pública, en la que las concejalas socialistas serían las primeras en contribuir, sin ninguna duda", ha aseverado.

Campos ha concluido al insistir en que "tenemos que acabar de manera inmediata con esta absurda polémica que no sirve para sumar y que instala la lucha de mucha gente en el terreno de la estéril".

