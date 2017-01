Susana Díaz prepara un acto con alcaldes de toda España para frenar el 'efecto Sánchez'

Aunque era esperado, el anuncio de Pedro Sánchez de que aspirará de nuevo a liderar el PSOE ha revuelto las aguas en el socialismo andaluz. Oficialmente todo sigue igual: se mantiene el mantra de que Susana Díaz dará el paso de anunciar su candidatura para las primarias cuando toque, es decir, cuando el congreso del partido se convoque oficialmente, seguramente a mediados de abril. Si embargo, la presidenta andaluza lleva meses con una agenda de candidata in pectore, y tras el baño de masas que Sánchez se dio el sábado ante casi 2.000 personas, distintas fuentes del PSOE-A señalan que el calendario de Díaz podría acelerarse.

La presidenta de la principal federación socialista lleva meses de diálogo permanente con cuadros medios del partido para tratar de sumar respaldos en todos los territorios, especialmente en aquellos con una gran bolsa de críticos. No obstante, tras el paso al frente del exsecretario general, Díaz ha intensificado sus contactos y ha mantenido conversaciones con algunos barones como el presidente de Aragón, Javier Lámbán, a fin de sopesar apoyos y planificar su hoja de ruta.

De momento, y a la espera de hablar con más barones en los próximos días, el entorno de Díaz ha redoblado sus llamadas a distintos alcaldes de toda la geografía española, a fin de reunirlos en un acto público el próximo 11 de febrero,probablemente en Vigo, en el que la presidenta andaluza tiene previsto hacer una demostración de fuerza que contrarrestar "el efecto Sánchez", afirma un líder territorial al tanto de dichos movimientos.

Abel Caballero, alcalde de esta localidad gallega y que ha apostado abiertamente por Díaz como futura líder del PSOE, está preparando dicho acto y contactando con distintos regidores, según las fuentes consultadas, que insisten en que la presidenta andaluza estaría planteándose incluso si adelantar el anuncio de su candidatura.

Entre los alcaldes a los que se está contactando se estaría dando prioridad a los del norte del país, conscientes de la necesidad de conjurar el fantasma de un PSOE dividido por el eje Norte-Sur. "Para gobernar España se necesitan los territorios periféricos, no nos podemos nutrir solo de Madrid y el Sur", afirma un líder territorial andaluz. "España no se entiende sin País Vasco y Cataluña", agrega otro, para quien las cosas "se han suavizado mucho" ahora que ya se sabe que los miltantes del PSC podrán votar en las primarias del PSOE.

Sánchez, por su parte, durante su intervención el sábado en la localidad sevillana de Dos Hermanas, en la que dio un discurso de giro a la izquierda y anunció su disposición a liderar una "candidatura de la militancia", no hizo la menor referencia al otro candidato en liza, el exlehendakari Patxi López, que estuvo en su equipo hasta el final y que fue el primero en anunciar, el pasado 15 de enero, que competiría por la Secretaría general.

Un "plebiscito" entre dos opciones

Su plan pasa, como dejó claro en su discurso en Sevilla, por convertir las primarias en un "plebiscito" entre dos opciones, no tres. Una elección entre votar a quien "se abstuvo ante el PP" o votar a quien defiende "un PSOE autónomo y de izquierdas", que es lo que pretende encarnar él. Y una vez dado el paso, el exsecretario general tiene previsto intensificar su agenda de precandidato. Esta semana estará el miércoles en un acto con militantes en Castellón y el sábado tiene previsto otro, aunque aún está por cerrarse el lugar.

En el entorno del exlehendakari, que apoyó a Sánchez y defendió el 'No os no' hasta el final aunque finalmente se abstuvo, rechazan lo que consideran un "achique de los espacios ideológicos", insisten en que el de López es un proyecto de izquierdas "pero sin resentimiento" y subrayan que, "pase lo que pase, Patxi llegará hasta el final". Es decir, que no retirará su candidatura y descarta cualquier alianza. "Normalidad absoluta y manos a la obra que hay congreso", afirma uno de sus colaboradores sobre el paso adelante de Sánchez.

Para insistir en esa normalidad, el propio López publicó un tuit en el que daba la bienvenida al debate al exsecretario general. "Bienvenido al debate de propuestas socialistas @sanchezcastejon: ahora toca confrontar proyectos y dejar que los militantes decidan", escribió el sábado horas después de la intervención de Sánchez.

Desde el entorno de Díaz, por su parte, que el sábado estuvo en un acto ante 600 militantes en Alcalá de los Gazules (Cádiz), cuentan con que el exlehendakari no se retire. "Quedaría fatal. Para renunciar tendría que no conseguir los avales necesarios, y eso seguro que no pasará", afirma un alto cargo del PSOE andaluz. Y admite: "Los partidos hay que jugarlos, pero si finalmente son tres las candidaturas nos ayudaría mucho".