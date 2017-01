Pedro Sánchez, ante 2.000 personas: "Anuncio a la militancia que seré su candidato a la secretaría general"

Pedro Sánchez confirmó este sábado en un acto en Dos Hermanas, Sevilla, que se presenta a las primarias del PSOE para ser de nuevo el secretario general del partido. "Hoy, en Dos Hermanas, en el corazón del socialismo andaluz y español, os anuncio a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General", dijo Sánchez, para dar una "lección de libertad y autonomía política", añadió, tras afirmar que "ya ha demostrado que no es un político que se esconda" ni que ande "con eufemismos para evitar lo que se quiere decir", porque es "momento de comprometerse" y él tiene ahora "más experiencia y más ganas que nunca".

El último candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno se dio un baño de masas en 'casa' de Susana Díaz. Tenía previsto ofrecer un discurso en el salón de actos del Parque Tecnológico de Dos Hermanas, con capacidad para 700 personas, pero la presencia de más de 2.000 obligó a los organizadores a trasladarse a la explanada exterior del edificio, donde fue recibido con gritos de "¡Pedro presidente, Pedro presidente!".

Pedro Sánchez es el segundo candidato confirmado para presentarse a las primarias, después de que el exlehendakari Patxi López lo hiciera público hace dos semanas, en concreto un día después del último Comité Federal.

Al acto han asistido el alcalde de dicha ciudad, el socialista Francisco Toscano, además de otros políticos como los diputados nacionales del PSOE Odón Elorza, Zaida Cantera y Adriana Lastra, el secretario general del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, o el que fuera candidato a la Secretaría General del PSOE José Antonio Pérez Tapias.

Durante su intervención, Sánchez ha defendido que "es momento de comprometerse a dar lo mejor de nosotros mismos", y que tiene "más experiencia y ganas que nunca", para añadir a continuación que "será un honor liderar vuestro proyecto colectivo".

"Decir que no"

En su discurso, Sánchez ha instado su audiencia a mandar un mensaje: "A aquellos que proclaman que en el PSOE está todo decidido de antemano, que es mejor resolver el liderazgo de la organización a la vieja usanza, por arriba y sin votación, con una candidatura única, decidles que no".



"Decidles que las primarias serán un plebiscito entre dos opciones: quienes defendemos el PSOE de izquierdas, autónomo y coherente, donde la militancia decida sobre las grandes cuestiones, o el PSOE que facilitó el gobierno al PP, dejando al socialismo en tierra de nadie", añadió el ya candidato a secretario general del partido.

Los afiliados hemos decidido coger las riendas del destino de nuestra organización, y que vamos a votar masivamente a favor de la renovación del partidoEl ex secretario general dijo que "los afiliados hemos decidido coger las riendas del destino de nuestra organización, y que vamos a votar masivamente a favor de la renovación del partido, a favor de un partido coherente y creíble, abierto y participativo, a favor de un PSOE autónomo y de izquierdas. Decidles que nuestro propósito es unir al PSOE, para unir a la izquierda y derrotar a la derecha. Vosotros, compañeros, sois el corazón de la organización. Sois quienes hacéis posible el cambio. Sois la fuerza del socialismo".



Sánchez hizo memoria en su acto en Dos Hermanas: "Como partido de gobierno que somos, siempre salimos a ganar las elecciones. No hubo sorpasso, y estuvimos muy cerca de lograr el gobierno de España. Si los que pudieron hubieran querido, hoy España tendría un gobierno progresista que hubiera derogado la reforma laboral y Rajoy no sería presidente. Emprendemos una aventura colectiva de amplia base, sin etiquetas, y con una convicción: somos socialistas y queremos ganar al PP para transformar España", dijo.

"Vamos a devolver al PSOE a la senda que nunca debió abandonar: la de un partido autónomo, un PSOE participativo y abierto, respetuoso con su pluralidad, con liderazgos compartidos. Y un PSOE creíble. Que cumpla con la palabra dada. Y si decimos no a Rajoy, votamos no a Rajoy. Vosotros sois la fuerza del nuevo socialismo. La fuerza del PSOE es la fuerza de la izquierda", concluyó.