Donald Trump responde a Madonna y asegura que es "asquerosa"

Donald Trump ha vuelto a vérselas con una figura del mundo del espectáculo estadounidense. Hace unas semanas, Meryl Streep y el presidente de Estados Unidos se enfrentaron en un intercambio de declaraciones, entre ellas una en la que él calificaba a la actriz de "sobrevalorada". Ahora, es Madonna la que toma el relevo para ocupar el centro de la polémica.

El pasado sábado, la actriz aseguró durante la Marcha de Mujeres contra Trump en Washington que había pensado en "hacer estallar la Casa Blanca". Ante esas palabras, el magnate ha sentenciado en un programa durante la noche del jueves que la artista es "asquerosa".

"Sinceramente, es asquerosa", opinó en una entrevista con la cadena Fox. "Creo que se está dañando mucho a sí misma. A ella y a toda su causa", aseguró.

"Pienso que, de manera particular, ha dicho cosas muy desagradecidas de nuestro país", continuó Trump. Madonna aseguró en su día que estaba "enfadada". "He pensado en hacer volar la Casa Blanca, pero sé que eso no cambiaría nada", proclamó en la manifestación.