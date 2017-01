Madonna: "He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero escojo el amor"

La cantante Madonna ha sido una de las participantes en la multitudinaria Marcha de las Mujeres de Washington, donde ha intervenido para ofrecer un discurso que no ha dejado indiferente a nadie, así como para interpretar dos canciones, entre ellas Express Yourself, con un claro mensaje contra el nuevo presidente estadounidense Donald Trump y a favor del empoderamiento de las mujeres.

La artista ha llamado a los asistentes a la protesta a participar en "la revolución del amor, la rebelión de mujeres que nos negamos a aceptar una nueva era de tiranía". "Tengo rabia y estoy indignada. He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero escojo el amor", ha dicho en su discurso.

"La lucha por el derecho a ser libres, a ser quienes somos, a ser iguales. Marchemos juntos a través de esta oscuridad y en cada paso sepamos que no tenemos miedo, que no estamos solos, que no retrocederemos. Que hay poder en nuestra unidad", ha añadido Madonna en su intervención.

También ha aprovechado para lanzar un mensaje para los contrarios a esta marcha: "A nuestros detractores que insisten en que esta marcha nunca será significativa, que os jodan, ¡que os jodan!", repitió sonriendo.

En la manifestación también han participado otros artistas como Scarlett Johanson, Ashley Judd, Alicia Keys, America Ferrera o el director Michael Moore.