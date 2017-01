Miles de personas abarrotan Washington en la Marcha de las Mujeres contra Donald Trump

Miles de personas han comenzado a concentrarse este sábado en las calles del centro de Washington para asistir a la denominada 'Marcha de las Mujeres', que se espera que sea una de las manifestaciones más concurridas de la historia de EE UU.

Los organizadores prevén la asistencia de unas 250.000 personas, convocadas en defensa de la diversidad, la igualdad y los derechos de las mujeres que ven amenazados con el nuevo presidente de EE UU, Donald Trump.

Desde primera hora del sábado las estaciones del metro que da servicio a Washington y su área metropolitana estaban abarrotadas de personas que van a acudir a la marcha, que tiene entre sus impulsoras a famosas como Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera.

Mientras la manifestación en Washington está caracterizada por la presencia de miles de gorritos rosas con orejas de gata —en un juego de palabras con la infame frase "Grab'em by the pussy (gata/coño)" de Trump—, las manifestaciones de Londres y Dublín han estado caracterizadas por el eslogan "We Shall Overcomb", otro juego de palabras casi intraducible entre "Venceremos", la balada de Pete Seeger, y la palabra "peine", acompañando a dibujos del pelo de Trump.

Estas marchas se suman a las más de 600 convocadas en todo el mundo, desde Berlín a Bombay, pasando por Sídney, Zagreb, Melbourne, Estocolmo o Tokio.

En Londres, unas 80.000 mujeres y hombres han tomado parte en la protesta, a la que se unió el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, y que contaba con el apoyo de grupos no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI), Greenpeace y Oxfam. "Nos manifestamos por la protección de nuestros derechos fundamentales y por la salvaguarda de las libertades que han quedado amenazadas por los recientes acontecimientos políticos", señalaba la convocatoria difundida a través de internet.