Bescansa respalda la propuesta de Errejón de blindar Podemos ante una fusión con IU

La secretaria de Análisis y Programa de Podemos, Carolina Bescansa, ha respaldado este lunes que su partido, en su congreso de febrero, blinde la independencia de la formación y que cualquier fusión orgánica con otra organización, como IU, tenga que aprobarse por "mayoría cualificada". De esta manera, Bescansa ha apoyado la propuesta que el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha planteado en su documento organizativo para Vistalegre dos, en el que propone que cualquier posible unión de partidos tenga que aprobarse en una Asamblea Ciudadana con el apoyo de una mayoría reforzada de dos tercios.

Para Bescansa, en principio, dos tercios es una mayoría de blindaje "muy dura", aunque sí cree que "cuando decides que el partido se fusione con otra organización política es una decisión tan importante que requiere una mayoría cualificada". "No sé si dos tercios, quizás me parece excesivo; yo creo poco en mayorías de ese tipo que son candados que hacen que las cosas sean imposibles de cambiar, pero una mayoría cualificada sí me parece muy razonable", ha comentado.

Además, Bescansa se ha referido al proceso interno del partido, a cuya dirección política ha responsabilizado de no haber evitado que se plantease la división en los términos actuales: "Nosotros queremos impugnar el eje Iglesias-Errejón. No nos ayuda a entender lo que pasa en Podemos. Este eje no ayuda", ha insistido.

Según Bescansa, lo que debilita actualmente a Podemos es "la falta de criterios conocidos sobre cómo se hacen las cosas". "Nos debilita muchísimo cómo se hacen las cosas, que nadie sepa como se hace qué cosa, ni como hay que constituir un equipo para sacar una cosa adelante. Esta laxitud -ha incidido- nos debilita un montón, pero no solamente al secretario general, debilita a la organización y eso es lo tenemos que resolver con urgencia en Vistalegre".





La secretaria de Análisis y Programa, a quien en el sector errejonista consideraban hasta ahora alineada con el secretario general, Pablo Iglesias, ha hecho estas afirmaciones después de presentar la semana pasada una iniciativa propia para huir de la polarización del debate en torno al líder y al número dos. Se trata del proyecto Colectivo Mayo 2011-Pensando Podemos, que ha lanzado de cara a Vistalegre II junto al secretario de Economía, Nacho Álvarez, considerado próximo a las tesis de Errejón pese a que nunca lo ha proclamado públicamente.

"Tender puentes"

La iniciativa, según Bescansa, está pensada exclusivamente para "tender puentes" entre todos los sectores de la formación y recoger propuestas para la Asamblea Ciudadana, que para muchos tiene un carácter refundacional. Se trata, dicen, de abrir el debate al resto de la organización con vistas a pactar entre todos "las reglas de juego" que regirán tras tan importante cónclave.

El partido asistirá a la cita prácticamente partido en dos, como puso de manifiesto el referéndum interno que Iglesias convocó en diciembre sobre las reglas del congreso y en el que, por primera vez, confrontaron el número uno y el número dos. Ganó la propuesta del líder, pero por la mínima, y ahora, a las puertas de una negociación para tratar de alcanzar un pacto entre ambos sectores que evite la confrontación total en la Asamblea, se producen movimientos entre algunos dirigentes en un intento de "oxigenar" el debate.

En este sentido, Bescansa, que forma parte de la plataforma 'Podemos para Todas' que Iglesias presenta en Vistalegre II, admite que el resultado de dicha consulta ha debilitado a Podemos y subraya que "no se puede asumir una Asamblea Ciudadana" donde los temas "sean desplazados por un debate permanente de 140 caracteres".

Maestre: "Esas decisiones están encima de la mesa"

Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha defendido este lunes que una posible fusión con IU sea ratificada por una "mayoría muy grande, una mayoría cualificada", porque se trata de una decisión de "calado". Preguntada en una entrevista en RNE, Maestre ha indicado que esas discusiones "parecen estar encima de la mesa" y ha indicado que Podemos "ha apostado desde el primer momento por construir de forma leal y fraterna alianzas en las distintas escalas de la política de nuestro país".

De este modo, se ha referido a las confluencias en Cataluña, a las mareas en Galicia, a la coalición electoral en Valencia, y en los municipios, a las "alianzas de forma clara con el resto de organizaciones y movimientos sociales que iban construyendo ciudades", como pasó en Madrid con Ahora Madrid. Pero ha insistido en que, en su opinión, esas decisiones "tienen que tomarse de forma democrática". "Si alguien quiere una fusión orgánica con IU, tendría que ser una mayoría cualificada de la organización la que lo refrendara", ha subrayado.

Espero que el que no consiga que su propuesta salga no dé un paso atrás Sobre la propuesta de limitación de mandatos, ha aclarado que no sería "retroactivo" y que, por lo tanto, la gente que ha estado hasta ahora dirigiendo lo puede seguir haciendo "durante muchos años más". Esto responde, ha dicho, a un "clamor" en la organización por un cambio.

Sobre si le gustaría que hubiese un pacto entre la corriente de Pablo Iglesias y los de Íñigo Errejón previo a Vistalegre, Maestre ha indicado que lo que quiere es que salgan "adelante las mejores ideas para una organización que está llamada a ser el futuro de este país". "Me gustaría que ese debate fuera de verdad", ha indicado, al tiempo que ha dicho que no sabe si lo hará en forma de acuerdo o que cada uno presente sus ideas.

Por otro lado, Maestre no es partidaria de que quien pierda en Vistalegre --el proyecto que presente-- deba dar un paso atrás. "No comprendo por qué, tendría que dar paso atrás mucha gente. Hay muchas propuestas encima de la mesa y espero que el que no consiga que su propuesta salga no dé un paso atrás porque se quedaría vacía la organización", ha apuntado.