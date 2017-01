Directoras de cine a las que seguir este 2017

La saga Underworld nos ha brindado otra entrega, la quinta y titulada Guerras de sangre, sobre sus relatos de vampiros y hombres lobo. Por su parte, la alemana Toni Erdmann es una de las películas actualmente en cartelera que ha sido recibida con más entusiasmo por parte de la crítica. Cine de autor y cine fantástico de acción que tienen en común el haber sido dirigidas por mujeres, Maren Ade y Anna Foerster, respectivamente.

También en la 67ª edición del Festival de Berlín, que tendrá lugar del 9 al 19 de febrero, la británica Sally Potter y la polaca Agnieszka Holland presentarán sus nuevas obras. La primera ha realizado la tragicomedia The Party, mientras que Holland ha ultimado el thriller psicológico Pokot.

'The Zookeeper's Wife' nos devolverá a la pesadilla del Holocausto judío, 'Rock That Body' promete humor tipo 'Resacón en Las Vegas' Desde que Kathryn Bigelow recibiera el Oscar a la mejor dirección por En tierra hostil (The Hurt Locker, 2008), la versatilidad y la labor de las mujeres tras las cámaras, de alguna forma, también recibió su merecido reconocimiento y una cierta revaloración. Así, los superhéroes de DC Comic expanden su universo y la película en solitario de Wonder Woman —que se estrenará el 2 de junio en EE.UU.— ha sido confiado a la directora Patty Jenkins, que debutó en 2003 con Monster y por la que Charlize Theron ganó el Oscar.

Sofia Coppola encontró su lugar no como actriz, porque así fueron sus inicios, sino dirigiendo. Lost in Translation (2003) es uno de los títulos de culto de este siglo XXI, y Somwehere ganó el León de Oro del Festival de Venecia de 2010. Sus proyectos generan interés, como The Beguiled, adaptación que tuvo ya su película en 1971 protagonizada por Clint Eastwood. Durante la Guerra Civil norteamericana, un soldado yanqui herido es acogido en un internado para señoritas sureñas desatando pasiones y celos. Colin Farrell, acompañado de Nicole Kidman, Elle Fanning y Kirsten Dunst protagonizan la nueva versión a estrenarse el 30 de junio en Norteamérica.

Inusual y arriesgada, Crudo (Raw) ha logrado generar unas cuotas extra de morbo y expectación gracias a la publicidad por ser la película sobre canibalismo cuya proyección causó desmayos en el Festival de Toronto. Su autora es la parisiense Julia Ducournau con una propuesta poco comercial, metafórica y brillante en su visión de la adolescencia y la iniciación a la madurez. En los cines españoles tiene previsto estrenarse el 17 de marzo.

En cambio, The Zookeeper's Wife busca a un público mucho más amplio. La adaptación de la novela escrita por Diane Ackerman nos trasladará a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, a las tierras polacas invadidas por los alemanes y la historia, real, de los cuidadores del zoo de Varsovia que utilizaron sus jaulas para esconder e intentar salvar a sus compatriotas judíos. Dirigida por Niki Caro (En tierra de hombres), cuenta en su reparto nada menos que con Jessica Chastain y Daniel Brühl. Estreno previsto en España, el 2 de junio.

Pasemos a temas menos dramáticos, o al menos a primera vista, con el humor que nos depara Rock That Body. Su directora es Lucia Aniello, curtida en televisión y en el que será su opera prima en el largometraje, aunque tiene el apoyo de Scarlett Johansson protagonizando esta comedia. Cinco amigas en una despedida de soltera en una playa de Miami y un problema imprevisto, la repentina muerte del stripper que habían contratado. Más que Very Bad Things (1998), sus responsables la han descrito como un cruce entre Resacón en Las Vegas y Este muerto está muy vivo. Estreno previsto en España el 23 de junio.

Centrándonos en nuestras directoras, Isabel Coixet tiene en postproducción The Bookshop, basada en la historia real de la británica Florence Green, conocida por ser una de las veteranas de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando como camarera en las fuerzas aéreas, y que a finales de los años 50 revolucionó su pequeña localidad simplemente abriendo una librería. Emily Mortimer es su protagonista.

Veteranas o debutantes, pero con Oscar

Otra actriz que decide dar el salto tras las cámaras. La oscarizada el pasado año Brie Larson por La habitación, y que pronto tendremos oportunidad de ver en la superproducción Kong: La isla calavera, antes de enfundarse en el traje de Captain Marvel probará suerte también con su debut en Unicorn Store. Una producción independiente con una enigmática premisa, una mujer que regresa a vivir a casa de sus padres recibe la invitación para acudir a la tienda del título. Allí aprenderá lo que significa crecer y madurar. En todo ello le acompañará Samuel L. Jackson. No tiene fecha de estreno prevista.

Volviendo a Kathryn Bigelow, no solo tiene nuevo proyecto sino que éste podría estrenarse en agosto. Aún sin título definitivo y conocido como Untitled Detrot Project narrará hechos reales. Los disturbios raciales que tuvieron lugar en verano de 1967, unos de los más cruentos de la historia de Estados Unidos, y que se saldaron con el balance de 69 muertos y más de 3.500 heridos. Entre su reparto, John Boyega —Finn en la nueva entrega de Star Wars—.

Entre la ficción y la realidad

Y una tanda de directoras interesantes o con la vista también puesta en la taquilla. Es el caso de Trish Sie con Dando la nota 3 y el estreno a finales de diciembre. Lone Scherfig nos dará a conocer el trabajo de la industria del cine en Inglaterra y bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Their Finest, protagoniza Gemma Arterton, que se estrenará el 23 de abril en el Reino Unido. En la línea de la recién estrenada Loving, la cineasta Amma Asante ha realizado United Kingdom, con Rosamund Pike y David Oyelowo (Selma), un matrimonio interracial en la conservadora Inglaterra de los años 40, y allí tiene previsto estrenarse en noviembre.

Denise Di Novi debutará con Unforgottable, con Katherine Heigl y Rosario Dawson, un thriller psicológico que enfrentará a sus protagonistas por el amor del mismo hombre; y Stella Meghie nos ofrecerá Everything, Everything, con una adolescente recluida en su causa por culpa de sus múltiples alergias, hasta el día que se enamora de su nuevo vecino. Ambas podrían llegar a nuestros cines en junio.