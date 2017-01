Obama conmuta la pena a Chelsea Manning por filtrar documentos a Wikileaks

El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció este martes la conmutación de la pena a Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a Wikileaks mientras era analista de inteligencia militar.

Manning, que se llamaba Bradley y comenzó un tratamiento de cambio de sexo para ser mujer e intentó suicidarse en dos ocasiones en una cárcel militar de Kansas, había sido condenada a 35 años de prisión y será liberada el próximo mes de mayo.

La exanalista de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entregó a Wikileaks decenas de miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak y Afganistán y cables diplomáticos que fueron publicados en 2010 desatando una tormenta internacional.

El exmilitar fue condenado tres años después a 35 años de cárcel en un juicio en el que se disculpó por las consecuencias perjudiciales de sus actos. "Siento haber perjudicado a Estados Unidos", dijo en su alegato final.

Manning pidió el pasado noviembre a Obama que redujera su condena a los más de seis años que ya ha cumplido, entre la prisión provisional y el tiempo transcurrido tras el fallo.

"No pido que se me perdone (...) Lo único que pido es ser liberada de una prisión militar tras cumplir seis años de confinamiento, como persona que no intentaba dañar los intereses de Estados Unidos", solicitó Manning en una carta.

Assange podría aceptar su extradición

El pasado 12 de enero, Wikilealks tuiteó que si Obama perdonaba la pena a Manning, Julian Assange aceptaría su extradición a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012. Su abogada, Melinda Taylor, reiteró hoy: "Todo lo que (Assange) ha dicho lo mantiene".

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 de enero de 2017

Manning fue quien filtró en 2010 a Assange un número récord de documentos secretos (470.000 registros de las guerras de Irak y Afganistán, 250.000 cables del Departamento de Estado y otros documentos clasificados) que supusieron un revés para la diplomacia estadounidense cuando Wikileaks los publicó.

A 3 días del final

En total, Obama anunció, a tres días de que finalice su mandato, la conmutación de la pena a 209 personas y el perdón a otras 64.

En total Manning habrá pasado casi cuatro años en la prisión militar de Fort Leavenworth (Kansas), en un régimen carcelario, que según miembros de su red de apoyo, le habría acabado llevando al suicidio.

Pese a tener un rango muy bajo, Manning comenzó a recopilar información clasificada desde su puesto en Irak y a filtrarla a la web de WikiLeaks, que hasta la aportación del analista militar era una organización irrelevante.

Durante el juicio, quedó en evidencia que Manning era un veinteañero con problemas de identidad, que quedó escandalizado por la guerra y quiso provocar el cambio en la política estadounidense a través de las filtraciones.

La semana pasada la Casa Blanca reconoció la importancia del arrepentimiento expresado por Manning, quien en 2013 pidió el perdón presidencial para poder reiniciar su vida como una mujer.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, quiso también diferenciarlo del ex analista externo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden, cuyas filtraciones consideró mucho más graves.

Snowden y Assange lo celebran

El propio Snowden, exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) celebraró así como Assange la conmutación de la pena. "Gracias a todos los que han hecho campaña por la clemencia de Chelsea Manning. Su coraje y determinación han hecho posible lo imposible", dijo a través de la cuenta de Twitter de Wikileaks Assange.

Snowden, quien filtró en 2013 detalles de programas de espionaje de amplio alcance nacional e internacional y se refugió en Rusia para evitar ser procesado en Estados Unidos. "Déjenme que lo diga honestamente, de buen corazón: Gracias, Obama", dijo Snowden a través de su cuenta de Twitter.

Snowden y su entorno también habían pedido a Obama un perdón por su filtración, pero el presidente dijo hace ya semanas que no iba a otorgarlo porque el exanalista de la NSA se fugó a Rusia en lugar de comparecer ante los tribunales estadounidenses.

El exanalista de la NSA también utilizó la red social para mandarle un mensaje a Manning: "En cinco meses, serás libre. Gracias por lo que has hecho para todos, Chelsea. ¡Sé fuerte un poco más de tiempo!".

Críticas de los republicanos

El presidente de la Cámara Paul Ryan y otros republicanos han criticado esta madrugada la decisión de Obama. "Esto es indignante. La traición de Chelsea Manning puso vidas de estadounidenses en riesgo y se expusieron algunos de los secretos más sensibles de nuestro país. El presidente Obama ahora deja en su lugar un precedente peligroso y los que ponen en peligro nuestra nuestra seguridad nacional ya no tendrán que rendir cuentas por sus crímenes".

Los que ponen en peligro nuestra nuestra seguridad nacional ya no tendrán que rendir cuentas por sus crímenesEl senador Tom Cotton, un veterano, también criticó la conmuta de la pena. "Cuando yo dirigía soldados en Afganistán, Manning nos estaba socavando al filtrar cientos de miles de documentos clasificados a WikiLeaks," él dijo en un comunicado . "No entiendo por qué el presidente sintiera compasión especial por alguien que pone en peligro la vida de nuestros soldados, diplomáticos, oficiales de inteligencia, y aliados. No debemos tratar a un traidor como un mártir".

Por último, el senador John McCain, llamó a la conmutación "grave error". "La conmutación de la pena de Chelsea Manning es un grave error que temo animará a nuevos actos de espionaje y a minar la disciplina militar", dijo McCain en un comunicado. "También devalúa el valor de los denunciantes reales que han utilizado los canales adecuados para mantener nuestra responsabilidad al gobierno."