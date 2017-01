El Govern deja que los comercios establezcan los periodos de rebajas cuando quieran

La Generalitat dejará en manos de los comerciantes el momento en que quieran establecer el periodo de rebajas, pero recomendará hacer las campañas en las temporadas habituales de verano e invierno como se ha hecho tradicionalmente.

Esta medida queda recogida en el proyecto de la nueva ley de Comercios, Servicios y Ferias, al que el Consell Executiu ha dado el visto bueno este martes, han explicado en rueda de prensa la portavoz del Govern, Neus Munté, y el conseller de Empresa, Jordi Baiget.

La nueva ley sustituye la anterior, anulada por el Tribunal Constitucional.

Otra medidas que incluye la nueva ley es la prohibición de las ventas telefónicas o a domicilio si no han estado previamente pedidas o aceptadas por los clientes, mientras que el buzoneo estará permitido siempre que los residentes no hayan manifestado que no quieren recibirla.

Comerciantes satisfechos

El presidente de Pimec Comerç, Àlex Goñi, ha celebrado que el proyecto de la nueva Ley de Comercio, Servicios y Ferias de Catalunya, aprobado este martes por el Govern en Consell Executiu, inicie su tramitación en el Parlament, ya que pondrá fin a la "inseguridad jurídica" de los últimos años tras la suspensión de la anterior normativa por parte del Tribunal Constitucional.

"Esperamos que de este recorrido se derive una normativa ambiciosa y con vocación de futuro", ha destacado Goñi en un comunicado, y ha añadido que en el anteproyecto echaba de menos algunos aspectos básicos para el comercio de proximidad, por lo que confía en que las aportaciones de los grupos parlamentarios completen la ley.

Por ello, ha llamado a los grupos políticos a hacer entre todos "la mejor ley posible", pero también a encontrar puntos de entendimiento para que la normativa pueda ser asumida y cumplida por todo el sector.

