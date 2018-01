Las clásicas cadenas de nieve son complicadas de montar, no siempre nos acordamos de llevarlas en el coche, reducen de forma considerable la velocidad del vehículo y si las montamos mal pueden dañar el neumático o el vehículo. ¿Has pensado en los neumáticos de invierno como alternativa a las cadenas de nieve?

Aunque suelen salir un 10% más caros que los mixtos, estos neumáticos están especialmente recomendados para los conductores que circulan con frecuencia por zonas frías y con nieve, sobre todo durante los meses de noviembre a marzo.

¿Cuáles son sus ventajas?

Diferentes pruebas comparativas han demostrado que estos neumáticos de invierno son mucho más eficaces que los neumáticos de verano cuando la temperatura desciende por debajo de los 7 grados centígrados. Ofrecen mejor capacidad de tracción y mayor adherencia tanto en carreteras mojadas, heladas, con nieve o barro.

¿Dónde está la clave? Concretamente en un compuesto de goma más blando y flexible que no se endurece por debajo de los 7 grados, en el diseño de la banda de rodadura con un dibujo más recortado y profundo y en el uso de una gran cantidad de laminillas en los tacos para una mayor adherencia.

Para hacernos una idea de sus propiedades, la Comisión de Fabricantes de Neumáticos los ha sometido a pruebas y asegura que con un neumático de invierno la distancia de frenado en mojado a 80 km/h es seis metros menor que con un neumático de verano, mientras que en nieve a 50 km/h la diferencia es de 31 metros.

En general un neumático de invierno te ofrece más tranquilidad, más seguridad, más prestaciones y más comodidad durante la conducción invernal.

Alternativa a las cadenas para nieve

Los conductores que montan neumáticos de invierno se garantizan más seguridad y la movilidad durante todo el invierno, por muy duro que sea. Es importante saber que legalmente estos neumáticos están permitidos como alternativa a las cadenas por lo que la Guardia Civil no te podrá multar.

Eso sí, asegúrate de que el neumático que compras lleva marcado la inscripción M+S, MS o M&S (‘Mud and Snow’ o ‘Barro y nieve’) y el pictograma con una montaña de tres picos y un copo de nieve en su interior (3PMSF o Three Peak Mountain Snow Flake), éste último es la única prueba de que se han homologado tras comprobar sus prestaciones sobre nieve y otras condiciones invernales. En el Anexo VII del Reglamento General de Vehículos también especifican que estos neumáticos especiales de nieve “deberán tener una capacidad de velocidad, bien igual o superior a la velocidad máxima prevista para el vehículo, bien no inferior a 160 Km/h si la velocidad máxima del vehículo es superior a ésta”.

Aunque está permitido circular con sólo dos neumáticos de invierno en el eje motriz, se recomienda montar los cuatro neumáticos para evitar la diferencia de adherencia entre los ejes, una situación que puede provocar un trompo o un subviraje. La mayoría de talleres ofrece ‘guarderías de neumáticos’ para guardar tus neumáticos de verano durante la época invernal.



