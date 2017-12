Xavi: "No hay democracia en Catar, pero la gente es feliz, está encantada con la familia real"

Sorprendentes declaraciones de Xavi Hernández sobre Catar, el país en cuya liga juega, al considerar que pese a que "no hay democracia, la gente es feliz" y que está "encantada con la monarquía".

En una entrevista en La Vanguardia, al ex jugador del FC Barcelona se le preguntó si no era contradictorio sus críticas a España por el encarcelamiento de varios ex miembros de Govern con vivir y jugar en un país que no tiene democracia como Catar, y su respuesta fue que "mi país no es Catar. Es cierto que no hay un régimen democrático, pero la gente es feliz. Están encantados con la familia real, llevan sus fotografías en el coche, le dan sueldos por ser de allí, cuidan a sus ciudadanos…”.

Esta semana, Xavi votó de amarillo en las elecciones catalanas, admitió que había sido un gesto "a los políticos que están presos”" y mostró su indignación porque “esto pase en un país democrático”.