'Palo' de Chris Horner (Red Bull) a Carlos Sainz: "No sé a dónde cree que va a ir"

El 'Team Principal' de Red Bull, Christian Horner, ha asegurado que el piloto español Carlos Sainz continuará en Toro Rosso el próximo año, a pesar de las aspiraciones del madrileño, y ha afirmado que es algo "hipócrita" al apuntar que es poco probable que continúe en el equipo de la marca energética cuando está en la Fórmula 1 porque Red Bull "apostó" por él.

"Hemos ejercido la opción sobre Carlos Sainz y estará el próximo año en Toro Rosso", señaló en una entrevista a Sky Sports durante los libres de este viernes en el Gran Premio de Austria.

De esta manera, el británico muestra su desaprobación tras las declaraciones del jueves de Sainz, que explicó que estaba "preparado para dar un paso adelante", destacando que el objetivo es ascender a Red Bull y que, por ello, veía "poco probable" seguir un año más en el filial del equipo austriaco, abriendo la puerta a una salida.

"No sé a dónde cree que va a ir. Los contratos son claros. Hay que recordar que sólo tuvo la oportunidad en la Fórmula 1 porque Red Bull apostó por él cuando era joven. Es un poco hipócrita al hacer comentarios como ese, se ha invertido mucho en estos chicos para darles la oportunidad. Sin Red Bull no estaría en un coche de Fórmula 1", apuntó Horner.

En este sentido, negó que el madrileño, de 22 años, vaya a terminar en Renault en 2018. "No me puedo imaginar ese escenario. Red Bull está por delante de Renault en este momento y está haciendo un buen trabajo, no tendría sentido cederle", indicó.

Por otra parte, confirmó que el australiano Daniel Ricciardo y el holandés Max Verstappen, que fue compañero de Sainz en Toro Rosso, continuarán siendo los pilotos oficiales de Red Bull la próxima campaña. "Nuestros planes para el próximo año son que nuestros coches tengan los mismos números el año que viene. Ambos pilotos estarán con nosotros al cien por cien", apuntó.