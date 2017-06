Killian Jornet, la máquina perfecta

Su vida en la montaña ya predispone, pero no sirve sin un cuerpo, una capacidad de entrenamiento y una fuerza mental fuera de lo común. Una vez al año, Kilian Jornet pasa la ITV con el doctor Brotons, experto en tratar a corredores de montaña y que no deja de sorprenderse ante la capacidad de su paciente más aventajado.

"Sus capacidades son superlativas y ha sabido mantenerlas durante los años. Con su forma de vida, en la montaña, haciendo picos, apenas necesita ya el entrenamiento para mantenerse", valora Daniel Brotons.

Por ejemplo, valores de frecuencia cardiaca: "Tiene una frecuencia en reposo de unas 36 pulsaciones, cuando la mayoría de la gente tiene unas 60. Su corazón no necesita latir muy fuerte para repartir la sangre porque su fracción de eyección es muy elevada. Además, su frecuencia máxima es de 190, lo que le permite un rango de trabajo muy alto".



Otro dato, consumo de oxígeno: "Nosotros cogemos del aire una porción de oxígeno que necesita nuestros músculos. Kilian tiene un consumo por encima de 80 mL/kg/min (VO2max), cuando una persona normal no llega a los 55. Además, moviliza mucho aire en cada esfuerzo, unos 200 litros de aire por minuto en esfuerzo máximo". El común de los mortales movilizará normalmente unos 150. "Estas capacidades le permiten coger mucho oxígeno y a la vez eliminar el lactato muy rápido".

No solo los factores centrales son propios de un superdotado, también los periféricos: "Metabolismo, enzimas vasculares, densidad mitocondrial, capilares...".



La fórmula no sería perfecta sin el ingrediente clave, el coco. "He conocido a deportistas con parámetros parecidos a Kilian, pero ninguno con su fuerza mental", recuerda el doctor Brotons. "Su poder mental es enorme, tanto como su tolerancia a la fatiga. No hay nadie que conozca mejor su cuerpo, porque lo prueba constantemente: él se hace sus propios test, cuánto tiempo puede estar sin beber, hasta donde llega su límite físico, qué significa lo que siente en cada momento. Por eso ha conseguido ser un deportista de esta talla".