Alejandro Davidovich, campeón júnior de Wimbledon: "Me siento muy español"

Alejandro Davidovich, nuevo campeón júnior de Wimbledon, señaló este domingo que se siente "muy español", y que será para él un honor compartir cena de campeones con "los grandes como Federer y Muguruza".

"¡Que va!", dijo cuando se le preguntó si jugaría por Rusia, ya que sus padres son de esa nacionalidad. "Me siento más español que... soy muy español".

"No había pensado en lo de ganar el mismo año que Garbiñe", dijo el malagueño. "Espero no tener que bailar. Será para mi todo un honor conocer a todos los grandes, a Federer a Muguruza, todos juntos en una cena para mi será un sueño".

"Yo antes tenía muchos altibajos, ganaba un torneo y perdía las siguientes semanas, pero hemos trabajado mucho en eso desde el año pasado", analizó Davidovich.

"Estoy creyendo más que puedo hacer grandes cosas. Fue un cambio muy radical en mi cabeza pensar que si quieres puedes ganar todos los torneos, si estás fuerte física y mentalmente", dijo el nuevo campeón español después de 50 años.

"Ahora todo puede pasar hasta que seas 'top 100' tienes que vivir día a día, te puede pasar una lesión, cualquier cosa... Si te lo crees demasiado puede ser malo", prosiguió el malagueño

"No me esperaba que mi primer Grand Slam en júnior fuera a ser en Wimbledon", comentó Davidovich, que todavía no se explica como había podido ganar "entrenando tan poco" sobre esta superficie. "Me veía muy cómodo desde los primeros días entrenando en hierba", dijo.

"Vine también el año pasado, ya vi como iban los Grand Slams. Este año era como cumplir un sueño cada día, y quería ganar y ganar y ganar, entrar a pista y hacer todo lo posible para ello", añadió.

"No hago nada en mi tiempo libre, termino muy tarde de entrenar, llego a casa y solo quieres comer y dormir. No quieres hacer otra cosa", contó sobre su vida.

"Todos los deportes me gustan, soy fanático del deporte, del fútbol. Cuando son los mundiales y Eurocopas soy muy fan de España, pero en todos los deportes por igual", dijo el nuevo campeón júnior de Wimbledon.