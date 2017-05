500 Millas de Indianápolis | Directo: Fernando Alonso debuta en una carrera mítica

Alonso gana otra posición: ya es sexto.

La salida:

Alonso, séptimo. Por delante de él, Kanaan, Dizon, Rossi, Carpenter, Hildebrand y Andretti.

Lidera el brasileño Tony Kanaan.

Alonso gana una posición tras adelantar a Takuma Sato. Circula octavo.

Alonso se mantiene en la novena posición, mientras que Servià va decimotercero.

Alonso ha perdido varias posiciones y rueda noveno.

¡EMPIEZA LA CARRERA!

Vueltas de reconocimiento.

Todo preparado para la salida en Indianapolis.

Suelta de globos de los colores blanco, azul y rojo.

Ahora suena Back Home Again In Indiana. Lo interpreta Jim Corneilson.

Otra de las peculiaridades de esta prueba es que si llueve, no se corre.

Aviones de la Fuerza Armada sobrevuelan el circuito. Emocionante de veras este momento.

Bebe Rexha está interpretando el himno.

Va a sonar el himno de los Estados Unidos.

Los bocadillos de carne de cerdo en el público, la suelta de miles de globos de colores o el desfile del sábado son otras de las tradiciones de esta prueba.

Poco antes de que arranque la prueba, tiene lugar una tradición: un artista canta Back Home Again in Indiana, una suerte de himno de la carrera.

Las 500 Millas de Indianapolis es una carrera llena de tradiciones. Por ejemplo, los ganadores brindan con leche. Todos los pilotos deben elegir antes de empezar qué leche querrán si ganan. Alonso ha elegido semidesnatada.

Alonso quiere inscribir su rostro en el trofeo Borg-Warner, el que se lleva el ganador. Y sí, es su rostro en relieve lo que se graba en la copa, un soberbio trofeo de 1,62 metros de altura y de plata.

Solo Graham Hill ha logrado este hito.

Alonso quiere ganar para completar dos tercios de lo que se llama la Triple Corona del motor: ganar el GP de Mónaco (otras versiones dicen que el Mundial de F1), las 500 de Indianapolis y las 24 Horas de Le Mans.

La prueba consiste en darle 200 vueltas al óvalo, que tiene una longitud de 4.023 metros. La prueba superará las tres horas.

Las gradas del Indianapolis Motor Speedway es el recinto deportivo del mundo con más capacidad. El año pasado hubo 400.000 personas. Este año se esperan más de 275.000 personas.

En la prueba habrá otro español: Oriol Servià, que al contrario que Alonso, tiene una dilatada experiencia: la de este año será su participación número 9. El catalán sale duodécimo. Antes de ellos, Fermín Vélez participó en 1996 y 1997 y en los años 20, el aristócrata vasco Pierre de Vizcaya.

Sale desde la quinta plaza, después de haber sorprendido por sus buenos tiempos en todas las rondas de entrenamiento. La pole es para el australiano Scott Dixon.

El ovetense estará al volante de un McLaren-Honda-Andretti, con el número 29 y de color naranja 'papaya'.

La prueba tiene el principal aliciente de la presencia del piloto asturiano Fernando Alonso, que debuta en la prueba, pese a lo que intentará la proeza de ganar.

Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo de la 101ª edición de las 500 Millas de Indianapolis.