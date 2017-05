Así ha sido el abandono de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, rompió el motor Honda de su monoplaza a falta de 21 vueltas para la conclusión de la edición 101 de las 500 Millas de Indianápolis.

Alonso, a pesar de su lógica decepción, salió del coche saludando al público del Indianapolis Motor Speedway y mostrando el pulgar hacia arriba en señal de satisfacción por su actuación personal.

El asturiano ocupaba la cuarta plaza tras superar las primeras 100 vueltas al circuito, el ecuador de la carrera, solo por detrás del brasileño Helio Castroneves y los estadounidenses Ryan Hunter-Reay y Alexander Rossi, todos ellos campeones en alguna ocasión de esta carrera.

El ovetense, que partió desde la quinta plaza, llegó a liderar la carrera tras las primeras 55 vueltas, momento en el que un espectacular accidente protagonizado por Scott Dixon, que vio cómo su monoplaza volaba por los aires tras chocar con Jay Howard, detuvo la competición.

REPLAY: @alo_oficial has smoke coming from the 29 car #Indy500 #INDYCAR https://t.co/1I2Xejdij6 pic.twitter.com/mIuA4rMG38