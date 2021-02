La edad será el factor que determine los siguientes grupos prioritarios para recibir la vacuna contra la Covid-19

Una vez culminado el primer grupo de vacunación, previsto hasta marzo y en el que también entran los sanitarios del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerado de primera línea, al personal de odontología, higiene dental y otros que atienden a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos y a grandes dependientes no institucionalizados, el segundo grupo diana serán los mayores de 80 años que no viven en residencias y se seguirá con los de más de 70, que serán citados por sus centros de salud.