Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Con unas temperaturas bajísimas barriendo toda la Península, la factura de la luz ha registrado máximos históricos. La demanda ha hecho que se disparen los precios justo cuando más necesitamos su uso. Teniendo que tener la casa caldeada es muy difícil en estos momentos reducir la factura. Pero ojo, porque hay algunos consejos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el tipo de contrato que tenemos y la potencia. Muy importante también analizar las tarifas, que a largo plazo podrán hacernos ahorrar bastante. Que sean electrodomésticos con ahorro energético, usar luces LED, no tener encendido lo que no necesitamos.



Y si teletrabajamos tener todo conectado a una regleta que desconectaremos para evitar el pequeño consumo en standby. Las buenas costumbres como apagar las luces cuando salimos, no tener el frigo mucho tiempo abierto y caldear la casa a una temperatura adecuada nos pueden ayudar en nuestro propósito: que la factura de la luz no se convierta en la peor de las pesadillas.