El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha criticado a Podemos porque cree que tienen el camino que "es sustituir el sistema democrático". Guerra ha pedido no dar legitimidad al partido "porque no la tienen" ya que considera que "no son demócratas" sino que "juegan a otro juego". Ante las posiciones de este partido, Guerra añadió que "este país ha sufrido mucho".