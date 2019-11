Una frutería de Valencia se niega a vender naranjas si son extranjeras

Una frutería de Picassent (Valencia) lleva varios años reivindicando la comercialización de productos de origen nacional, y para ello María Dolores Montagud, su dueña, ha decidido colocar un cartel a las puertas de su comercio en el que lo explica y en el que justifica por qué no tiene naranjas ante sus clientes.

​

​"Nunca compro naranjas del extranjero porque no me da la gana teniendo todo lo que tenemos aquí. Tú pruebas una naranja valenciana y yo te doy otra de Sudáfrica o de Sudamérica y no tiene color, no puedes comparar", ha explicado.