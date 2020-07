El Govern extenderá las medidas aplicadas en L'Hospitalet de Llobregat para contener el aumento de contagios por Covid-19 en Barcelona y los municipios cercarnos.



Las restricciones que ha anunciado la Generalitat son la prohibición de reuniones con un aforo superior a 10 personas; el cierre de locales de ocio nocturno, discotecas, salas de fiesta y gimnasios; el aforo limitado en bares y restaurantes al 50%; la prohibición de visitas en residencias de ancianos; el incremento de las medidas de seguridad en los locales comerciales y la recomendación a todos los ciudadanos de no salir de casa si no es por motivos esenciales.

​

Los municipios afectados por estas medidas son: L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besós y Badalona.​