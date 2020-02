Hace más de once años que Marta del Castillo desapareció y fue asesinada en Sevilla cuando ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. En este tiempo, y a pesar de las investigaciones realizadas en diversas ubicaciones, su cuerpo no ha sido localizado. No obstante, los padres de la joven nunca han dejado de trabajar para hallar el cadáver y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.