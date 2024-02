Cuando historia y combate se sincronizan: llega 'Final Fantasy VII Rebirth', la continuación del 'remake' del clásico de 1997

Deja atrás lo jugado en 1997, pues Final Fantasy VII Rebirth es una experiencia nueva. Pero no te deshagas del todo de esos recuerdos de PSX si quieres disfrutar de la maravillosa recreación y revitalización de este clásico, porque este juego dispara -o más bien, te lanza hechizos- directamente a la nostalgia.

Este jueves llega a PS5 este RPG, segunda entrega de una trilogía sin aún fecha de finalización. Quien disfrutara en su día del título original de Square Enix se llevaría una grata sorpresa en 2020 al ver que Final Fantasy Remake no solo traía de vuelta el juego con asombrosas mejoras gráficas, sino también mecánicas y narrativas.

Esta secuela directa sigue donde se quedó la historia del anterior título, tras el asalto de Avalancha a la compañía Shinra, con Cloud, Barret, Tifa, Aerith y Red XIII huyendo de la destrucción de los suburbios de Midgar y aventurándose al vasto mundo que les esperaba.

Precisamente es ahí donde ahonda Final Fantasy VII Rebirth, pues la exploración es una de las partes que más cambia de este segundo juego, aunque mantiene elementos habituales como las pequeñas ciudades, tiendas donde comprar y vender, coleccionables y misiones secundarias que ayudan a dar más trasfondo a otros personajes, muchos de los cuales pasaron desapercibidos en la entrega original o solo aparecían en spin-offs lanzados en estos 27 años.

Y es que el juego vuelve a brillar en todas las novedades argumentales que ofrece con respecto al clásico, pues esta trilogía no se trata de un remake al uso, ya que amplía la trama enormemente, aportándole más profundidad a la banda rebelde Avalancha, que tiene como objetivo acabar con los problemas climáticos que genera la compañía de energía Shinra, y a todo el mundo que le rodea.

De hecho, los personajes y la relación entre ellos son uno de los puntos fuertes del título, pues los jugadores podrán disfrutar las relaciones entre los protagonistas, a los que se une, entre otros, Yuffie, que ya apareció en el DLC Episode INTERmission, y Caith Sith, quien ya hizo una pequeña aparición en la primera entrega.

Y estos vínculos también saltan al combate, pues Final Fantasy VII Rebirth incluye, de un modo similar al DLC, la sincronización, mecánica que une a los luchadores para realizar movimientos únicos que dejan estampas como el Moguri de Caith Sith sosteniendo la espada de Cloud o Tifa a gatas como si fuera Red XIII.

Cloud y Caith Sith en 'Final Fantasy VII Rebirth'. SQUARE ENIX

De nuevo, como en la primera entrega, las peleas son otro de los aspectos más brillantes, pues, aunque se puede elegir por un modo de manejo parecido al clásico en el que los protagonistas atacan automáticamente y el jugador elige las acciones, su estilo libre brilla por su dinamismo, acción y disfrute.

El amplio movimiento por el escenario, unido a las peleas en tiempo real, como si fuera un juego de peleas tridimensional, y el uso de magias y habilidades ofrece una combinación perfecta que rebosa modernidad sin renunciar al tono clásico del juego y hace desear que la saga siga por este camino.

Cloud y Sefirot en 'Final Fantasy VII Rebirth'. SQUARE ENIX

Final Fantasy VII Rebirth vuelve a ser una experiencia a otro nivel, tanto gráfica como narrativamente, revitalizando el clásico, que ya era la entrega más aclamada de la saga, pero con nuevas tramas que, de hecho, se amplían en este segundo juego. Porque, efectivamente, no podrás jugar a este título si no te has pasado antes Final Fantasy VII Remake. Bueno, sí podrás, nadie te lo impide, pero te perderás gran parte de la trama.

Ahora, y mientras completas este juego, solo queda esperar a que llegue la tercera entrega, en la que llevan años trabajando, y se revuelvan todas las preguntas que se plantearon al comienzo de la trilogía.