Elijah Wood y Sean Astin, de 'El señor de los Anillos', prueban juntos el videojuego 'Baldur's Gate 3': "Es como volver al reino"

Uno de los videojuegos más premiados este año ha sido el Baldur's Gate 3. La nueva entrega de la famosa franquicia de RPG sigue un funcionamiento muy parecido a de los universos de fantasía tradicionales, por lo que cualquier fan de J. R. R. Tolkien también lo será de este nuevo juego de rol.

Es por ello que Swen Vincke, el director ejecutivo de Larain Studios, encargado de su creación, ha invitado a Elijah Wood y Sean Astin aprobarlo. Ambos actores son internacionalmente conocidos por interpretar a Frodo y Sam respectivamente, dos de los protagonistas de El señor de los anillos. De eso hace ya más de veinte años, pero aun así siguen teniendo un gran cariño a la franquicia.

Por eso, no es de extrañar que cuando les concedieron esta oportunidad, no dudaron en aceptarla. "Como alguien que carece de experiencia en los juegos de rol, jugar y descubrir Baldur's Gate 3 con Sean evocó recuerdos de nuestras aventuras juntos que me transportaron directamente al reino", aseguró Wood tras un primer vistazo.

Si ambos tienen en claro es que jugar de nuevo juntos fue una muy buena experiencia. Al ser un rol, las decisiones que pueden tomar son prácticamente infinitas, desde la creación de personajes, las armas a elegir o cómo se quiere vivir la aventura. Así, por ejemplo, tras conseguir un artefacto maldito, Elijah quería seguir un camino "más oscuro", aunque ninguno de sus compañeros estuvieran de acuerdo.

Baldur’s Gate 3 es un juego que sigue ganado cada vez más adeptos, como así han demostrado los dos intérpretes. Aunque no es para menos, teniendo en cuenta que en la última edición de los Game Awards recibió seis premios, entre los que destacan a Juego del Año, Mejor RPG, Mejor Multijugador, Mejor interpretación para Neil Newbon, Mejor apoyo a la comunidad y el premio por parte de los jugadores.