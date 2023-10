¿Conservas alguno de estos videojuegos clásicos? Pueden valer una fortuna

Si has superado los 40, es posible que durante tu infancia pasaras horas jugando con tu videoconsola. ¿Eres de los que conserva sus recuerdos? ¿No te deshiciste nunca de tus videojuegos favoritos? Pues puede que tengas, sin saberlo, una fortuna.

En un reportaje del diario The Sun se explica cuáles son los videojuegos más cotizados. Tim Weeks es subastador y especialista en juguetes en Wessex Auction Rooms y es un experto en el tema.

"Como subastador de muchos juguetes y coleccionables diferentes, hemos visto un enfoque cada vez más fuerte en el mercado de los videojuegos retro", dice Weeks.

El experto dice que la casa de subastas a menudo recibe consultas de personas interesadas en saber si su juego podría generar algo de dinero.

"Mi consejo es siempre el mismo: 'no los deseches, llévalos a una subasta, puede que te lleves una agradable sorpresa'", dijo.

"Si bien los videojuegos que baten récords y aparecen en las noticias suelen ser ejemplares nuevos y sellados, el tuyo no tiene por qué serlo. Desde Nintendo hasta Sega y desde Sony hasta Atari, todos tendrán valor incluso sin las cajas en muchos casos", prosigue Weeks.

Según el experto, los juegos más valiosos suelen ser los de Nintendo de finales de los 80 y 90. Estos son los más cotizados:

Super Mario Bros (1985)

Lanzado en 1985 en Japón y en 1987 en el resto del mundo, este juego para la NES fue el primero de la que quizá sea la saga más famosa de la historia del sector. En 2021, un hombre vendió una copia por 2 millones de dólares (1,8 millones de euros). Eso sí, estaba precintado en su embalaje original y jamás había sido abierto.

Super Mario 64 (1997)

Se lanzó por primera vez en 1996 en Estados Unidos antes de llegar al Europa en 1997, y fue el primero de la serie en imágenes en 3D. Una copia de 1996 de este juego en particular se vendió por la friolera de 1,56 millones de dólares (1,47 millones de euros).

The Legend of Zelda (1987)

The Legend of Zelda, lanzado originalmente en 1987, es un juego de acción y aventuras desarrollado y publicado por Nintendo. El juego vendió más de 6,5 millones de copias, lanzando una famosa franquicia. Una copia de The Legend of Zelda también se vendió por 870.000 dólares (820.000 euros).

Sonic the Hedgehog (1991)

La estrella de las consolas SEGA, el rival de Mario, se convirtió rápidamente en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, vendiendo 24 millones de copias. Su precio actual podría rondar los 430.000 dólares (400.000 euros).

Mike Tyson's Punch Out (1987)

Lanzado en el año 1987 con el imán del campeón de los pesos pesados Mike Tyson, este juego de boxeo para la NES puede valer hasta 320.000 dólares (300.000 euros).

Resident Evil (1996)

El juego se lanzó por primera vez para la PlayStation de Sony en 1996 y es el juego original de la franquicia Resident Evil. En diciembre de 1997, había vendido alrededor de 4 millones de copias en todo el mundo. Uno de estos juegos de su año de lanzamiento podría alcanzar los 270.000 dólares (255.000 dólares).

Final Fantasy (1987)

Final Fantasy es un videojuego de rol desarrollado y publicado por Square en 1987. También impulsó su propia serie de juegos y se lanzó originalmente para NES antes de ser rehecho también para otras consolas. Podría rondar los 200.000 euros.

Super Mario Bros 3 (1991)

La tercera entrega de la saga es el tercer juego de NES más vendido, con más de 17 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su precio en subasta puede alcanzar los 150.000 euros.

Twisted Metal (1995)

Sony publicó el videojuego en 1995 para la PS original, pero desde entonces ha aparecido en PS2, PSP y PS3. Una de las copias originales de Twisted Metal puede costar hasta 150.000 euros.

Contra (1988)

Fue desarrollado originalmente como un videojuego arcade que funciona con monedas en 1986. Dos años más tarde llegó a los hogares en una versión lanzada para NES y también para ordenadores. Podría superar los 140.000 euros.