El 'FC 24' pone tecnología punta y 19.000 futbolistas al servicio de los 'gamers' y se vuelca con el fútbol femenino

El nuevo EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition llegó a las consolas y plataformas el pasado 29 de septiembre y lo hizo poniendo en manos de los jugadores a más de 19 000 futbolistas con licencia, 700 equipos y 30 ligas en la que pretende ser la experiencia futbolística más auténtica hasta la fecha.

El FC 24, probablemente el videojuego de fútbol más conocido, trae consigo en esta nueva edición novedades en la experiencia ofrecida al usuario, siendo una de las más destacadas el cambio de comentarista. Es la voz de DjMaRiiO y la del periodista Miguel Ángel Román las que ambientan los partidos del juego.

"Con más jugadores que nunca disponibles, incluyendo leyendas del fútbol masculino y femenino, y una amplia gama de opciones para personalizar tu Club, esta temporada promete ser la más emocionante hasta la fecha. Los jugadores podrán participar en las competiciones más prestigiosas, incluida la Liga F por primera vez", explican desde EA SPORTS sobre lo que ofrece este lanzamiento.

La experiencia y el realismo de los encuentros es cada vez mayor, intentando una inmersión total del gamer. Tres tecnologías de vanguardia que ofrecen un inusitado realismo: HyperMotionV captura los partidos tal y como se juegan de verdad gracias a la recopilación de datos volumétricos de más de 180 partidos de fútbol masculino y femenino; PlayStyles dimensiona a cada deportista, interpretando datos de Opta y otras fuentes, con habilidades que elevan el realismo y la individualidad de cada futbolista y el motor mejorado de Frostbite ofrece The World's Game con detalles más que realistas que "aportan un nuevo nivel de inmersión a cada partido".

Fútbol con ellas como protagonistas

El nuevo lanzamiento incluye por supuesto a centenares de jugadoras de fútbol, justo cuando las integrantes del fútbol femenino luchan y tienen más voz que nunca por hacerse un hueco en lo más alto de este deporte.

Además, entre los llamados Iconos del FC 24, una lista de jugadores históricos que cada año suma nombres a esa galería de honor, también hay "iconas", como Mia Hamm (Estados Unidos), que fue la primera campeona del mundo femenina del año, primera bicampeona del mundo femenino en 1999 y primera mujer incluida en el Salón de la Fama del Fútbol Mundial; o Camille Abily (FRA): Abily, leyenda francesa y del Olympique Lyonnais o Kelly Smith (UK): Smith, segunda máxima goleadora inglesa de todos los tiempos, entre otras.

Los jugadores podrán participar en las competiciones más prestigiosas, incluida la Liga F por primera vez y lo harán con la mejor banda sonora posible, pues FC 24 incluye más de 100 artistas de todo el mundo y una gran variedad de géneros (incluidos Afrobeats, el Reggaeton y el Grime).

Así, se podrá oír desde Major Lazer a The Blessed Madonna y The Rolling Stones. Otros artistas superestrellas son Stormzy, Jack Harlow, Baby Keem, Kendrick Lamar, Karol G...

También reúne al rapero Ninho ft. Central Cee, así como artistas revelación como la sensación del pop indio King, los rompedores del indie rock The Last Dinner Party, Obongjayar y el rapero de moda KayCyy, además de temas inéditos del productor Barry Can't Swim ft. Surya Sen, Michaël Brun y otros muchos.