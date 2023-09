'Baldur's Gate 3' consigue un magistral golpe crítico al trasladar el mundo 'Dragones y mazmorras' a los videojuegos

La industria del videojuego casi grita unánime ante la calidad que está recibiendo este año y que hace complicado saber cuál será el que gane el GOTY (Juego del Año de los Game Awards), pues a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom le ha salido un duro competidor: Baldur's Gate 3, título basado en el famoso juego de rol de tablero Dragones y mazmorras.

Esta aventura ya ha hecho las delicias de cientos de miles de jugadores que lo llevan disfrutando desde principios de agosto en PC, pero ahora también ha llegado a PS5.

Desde este miércoles 6 de septiembre, los usuarios de la consola de Sony pueden intentar sacar crítico con los dados de Dragones y mazmorras, pero en Baldur's Gate 3, un título que trae a los videojuegos no solo el mundo de esta famosa experiencia, sino también su sistema de combates y exploración.

'Baldur's Gate 3'. LARIAN STUDIOS

Calidad gráfica y técnica, así como argumental, se dan de la mano en esta aventura que lleva la libertad como bandera. Y no podía ser de otra forma, pues si algo tiene este tipo de juegos de tablero es que todo es posible y depende del jugador, que se pone en la piel de estos personajes fantásticos.

Desde la personalización de personaje -físicamente, su trasfondo, su raza, su clase...- hasta las rutas que tomar en la aventura, pasando por las elecciones de respuestas y decisiones. Todo ello no solo hace que cada partida sea distinta, sino que ofrece horas y horas de entretenimiento

Con elementos de juego en solitario y multijugador cooperativo, el usuario puede crear uno o varios personajes y avanzar en la trama con el resto de aventureros que se encuentran en la historia. Los jugadores se enfrentarán en combates por turnos, similares a otros títulos de Larian Studios como Divinity: Original Sin, que basan su sistema en las reglas de la 5ª edición de Dragones y mazmorras.

'Baldur's Gate 3'. LARIAN STUDIOS

Baldur's Gate 3 se sitúa más de 120 años después de Baldur's Gate II: Shadows of Amn y meses después de Baldur's Gate: Descent into Avernus. Las fuerzas oscuras están aumentando y el protagonista, capturado por los Mind Flayers que le han implantado un parásito que lo transformará en uno de ellos, está siendo transportado en una nave voladora. Tras un ataque, esta se estrella y el personaje logra liberarse, por lo que su objetivo ahora es eliminar ese parásito.

Durante su viaje, el jugador se encontrará con otros supervivientes de este naufragio, como el mago humano Gale, la clériga semielfa Shadowheart, el vampiro elfo Astarion, el brujo humano Wyll y la guerrera githyanki Lae'zel.

Sin duda, una aventura sin precedentes que marca un antes y un después, no solo en el género, sino en la industria. Una forma divertida de disfrutar de Dragones y mazmorras de otro modo, dejando a un lado las ficha de personaje, los tableros, las miniaturas y los dados, y cambiándolos directamente por un joystick.