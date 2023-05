'Gollum', videojuego de 'El señor de los anillos', ya es el juego peor valorado de 2023

Daedalic Entertainment acaba de lanzar El señor de los anillos: Gollum, el nuevo videojuego de acción, sigilo y plataformas basado en el universo de la Tierra Media. Sin embargo, las críticas que está recibiendo el título por parte de la prensa especializada que ya pudo probarlo lo han colocado como el título peor valorado de lo que llevamos de año.

Tras vivir numerosos retrasos, finalmente fue este jueves 25 de mayo cuando esta aventura llegó a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Y era muy esperado, por todo lo que la franquicia de J. R. R. Tolkien genera. Pero parece que no ha cumplido con las expectativas.

El señor de los anillos: Gollum tiene una media de 38 sobre 100 en Metacritic, portal que recopila reseñas de distintas obras. Y es que algunas críticas señalan no solo que no está pulido o tiene problemas de rendimiento, sino que la inteligencia artificial no está bien programada y el juego parece de otra época pasada.

"Es un desastre de juego", "una oportunidad perdida" con un "diseño de niveles escandalosamente anticuado, unos controles toscos, una grave falta de pulido, unos gráficos turbios y poco impresionantes y una historia aburrida", señala Push Square, que dice que "no hay nada valioso en esta experiencia" y le da un 20.

"No hay ninguna razón real para que juegues a este juego a menos que anheles una experiencia de plataformas retro", añade Noisy Pixel, que le da un 45.

Lo cierto es que la mayoría apunta que es un juego que no gustará ni a los fans de El señor de los anillos, pero el portal de videojuegos IGN de Bosnia y Herzegovina le da una nota alta, un 75: "Un juego de plataformas 3D de sigilo sorprendentemente competente que ha sabido mostrar con precisión a uno de los antihéroes más famosos del mundo del entretenimiento fantástico. A pesar de su presentación visual poco desarrollada, sigue siendo uno de los pocos juegos de El señor de los anillos que merece la pena jugar".