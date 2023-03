La aguerrida bruja Bayonetta es una gran conocida para los jugadores de Nintendo, que no solo la han podido descubrir en los tres juegos de su saga homónima, sino también en Super Smash Bros. Ultimate. Pero los inicios de este personaje son muy distintos, y los fans ya pueden descubrir en Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

Esta precuela es muy diferente a la trilogía original, pues muestra una etapa de esta protagonista más distinta: Cereza -mucho antes de ser conocida como Bayonetta-, una aprendiz de bruja que se inicia en las artes oscuras.

El juego de PlatinumGames, que llegó el pasado viernes a Nintendo Switch, tiene una estética distinta a la saga, con un estilo visual de cuento que hace que el jugador deba pasar las páginas para vivir la aventura.

Cereza se adentrará en un peligroso viaje por el Bosque de Ávalon junto a su demonio Chesire para conseguir el poder necesario para salvar a su madre presa. Tendrá que superar diferentes desafíos en este lugar, lleno de trampas y mazmorras ilusorias que harán que la bruja y su acompañante deban trabajar en equipo.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon no solo te permite personalizar y automatizar ciertos controles para facilitar el juego a recién llegados a la saga, sino que es una aventura llena de batallas e ingeniosos puzles perfecta para iniciarse en el mundo de Bayonetta.