El amor está en el aire en una fecha como San Valentín. Citas, regalos, viajes y demás detalles inundan el 14 de febrero -mientras los grandes almacenes se frotan las manos-. Pero, en un día así, un plan casero puede ser de lo más divertido y perfecto para celebrar el amor, y potenciarlo, sobre todo si es con actividades en equipo. Porque, ¿qué hay mejor que cooperar para unirte aún más a tu pareja?

Dos que juegan en la misma consola se vuelven de la misma condición... El refrán no es exactamente así, pero es igualmente aplicable, pues compartir aventuras puede ayudar a estrechar lazos. No son pocos los títulos multijugador que existen, con modos online y local, con distintos mandos en la misma consola. Y de géneros muy variados: peleas, conducción, estrategia... Sin embargo, algunos de estos están centrados más en la competición, con combates, carreras y partidas uno contra otro.

Quizá es mejor dejar a un lado los enfrentamientos en el día de San Valentín y optar por vivir experiencias en las que formar un único equipo: cooperar para sortear obstáculos, pelear mano a mano contra los enemigos o compartir tiempo mientras se desarrolla vuestra isla. New Super Mario Bros. U Deluxe, Kirby y la tierra olvidada, Brothers: A Tale of Two Sons o A Way Out son solo algunas de las múltiples las opciones que existen.

1. 'It Takes Two' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC)



Sin duda, It Takes Two es ella aventura perfecta para San Valentín, tanto por su mecánica cooperativa como por su temática. Este título de plataformas de Hazelight Studios (creadores de A Way Out) solo se puede jugar en modo multijudador, con dos mandos y pantalla partida. Se centra en un matrimonio en crisis que terminan atrapados en dos muñecos que ha hecho su hija y, con sus nuevos y pequeños cuerpos, deben apoyarse para avanzar y lograr revertir este fenómeno.

2. 'Super Mario 3D World + Bowser's Fury' (Switch)

Esta aventura, que forma parte de la serie tridimensional de la saga, amplía el juego Super Mario 3D World de Wii U con una expansión que añade más niveles y un nuevo enfrentamiento contra Bowser en el que Mario no está solo: hasta cuatro personas a la vez pueden jugar controlando a Luigi, Peach y Toad; ¿es este el juego perfecto para las relaciones poliamorosas?

3. 'Animal Crossing: New Horizons' (Switch)

Si algo tiene la saga Animal Crossing es el apacible día a día que viven los aldeanos -al margen de la dura hipoteca que hay que pagar a Tom Nook-. Pero esta tranquilidad se puede compartir: ya sea para vender nabos, intercambiar frutas o simplemente visitar nuevas islas, este juego tiene un gran modo cooperativo, online y local.

4. 'TMNT: Shredder's Revenge' (PS4, PS5, Xbox One, Switch, ordenadores y móviles)

Con estilo retro y un nuevo diseño de niveles, este juego actualiza el original de 1991 en el que las Tortugas Ninja recorren Manhattan peleando contra los enemigos. Hasta cuatro jugadores (seis en el modo online) pueden colaborar en estas batallas por el barrio manejando alguno de los siete protagonistas: Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raphael, Splinter, April O'Neil y Casey Jones.

5. ' Sackboy: Una aventura a lo grande' (PS4 y PS5)

Nacido de la saga de PlayStation Little Big Planet, este juego ofrece una aventura de plataformas que se puede disfrutar tanto en solitario como en cooperativo. Hasta cuatro jugadores pueden colaborar, tanto en la misma consola como online, para superar los 60 niveles que componen Sackboy: Una aventura a lo grande.

6. 'Unravel Two' (PS4, Xbox One, Switch y PC)

El título ya lo dice todo. Mientras que en la primera entrega solo había un único personaje, Yarny, una criatura antropomórfica hecha de lana roja, en esta secuela los protagonistas son dos -rojo y azul-, los cuales tienen sus hilos atados por un extremo. Conectados por este nudo, deben avanzar por un mundo sombrío, y el jugador puede controlar ambos en solitario o en cooperativo, con dos personas y dos mandos diferentes.