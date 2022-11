'Persona 5 Royal', un JRPG fuera de lo común, en todos los sentidos

Un incidente en el que te ves implicado casi sin querer, un nuevo comienzo, una aplicación para el móvil y unos sueños más relevantes que la vigilia. Así es como comienza Persona 5 Royal, una auténtica joya de los JRPG y una de las aventuras más aclamadas de los últimos tiempos.

Desarrollada por Atlus, la saga Persona, secuelas de los títulos Megami Tensei, presenta aventuras centradas en grupos de adolescentes capaces de, mediante determinados elementos, invocar partes de su psique conocidas como Personas.

Con una ambientación con toques oscuros, la trama de Persona 5 Royal ahonda en aspectos psicológicos de la mente humana, y la crudeza de su historia contrasta con el estilo más adorable y colorido del anime japonés que mezcla el 3D del juego con cinemáticas tanto en 2D como en 3D.

Este título, disponible para PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y Nintendo Switch, lleva a su máximo esplendor las características de la famosa saga, que lleva años triunfando en occidente a pesar de haberse localizado solo en inglés. Y, precisamente, aunque esta es una especie de versión definitiva de Persona 5 que añade contenido nuevo, se ha convertido en una de las entregas más populares al ser la primera que ha llegado traducida al español.

Por ello, Persona 5 Royal es la oportunidad perfecta para adentrarse en la famosa franquicia, pues, al igual que otros grandes títulos de la industria como Final Fantasy, se puede disfrutar sin haber jugado a otros títulos de la franquicia, pues tienen historias inconexas.

Lo cierto es que esta no es una saga para los jugadores de RPG más casuales, pues se nota el toque oriental de la mecánica y la narrativa al que no todos estarán acostumbrados. Sin embargo, otros sí estarán familiarizados si han probado títulos como The World Ends With You o Digimon Story: Cyber Sleuth. De hecho, si algo hace bien Persona 5 Royal, al igual que estos otros, es la recreación del mundo, en concreto, de Tokio.

La posibilidad de recorrer los barrios y calles de la capital japonesa aporta un toque de realismo a la historia, pues ofrece la posibilidad de perderte por la ciudad, entrar a distintos locales, agobiarte con el bullicio de la urbe e, incluso, viajar en transporte público. Porque si hay algo curioso y paródico en el juego es tener que coger el metro e intentar aclararte con los planos y los transbordos.

Mezclando rol, combates y simulación social -mecánica que lleva en la saga desde Persona 3-, Persona 5 Royal pondrá al jugador en la piel del protagonista, al cual le dará nombre, en su intento de iniciar una nueva vida y "rehabilitarse" tras mudarse a Tokio y cambiar de instituto.

No todo le será tan fácil como esperaba, y mucho menos cuando se ve arrastrado por la, aparentemente, inevitable corriente del destino. El personaje descubrirá un mundo que va más allá de su entendimiento y, gracias a la máscara de Ladrón Fantasma, podrá convertirse en Joker e invocar a su Persona, lo cual le hará vivir una doble vida terrenal y fantástica.

Con más de 100 horas de historia, Persona 5 Royal podría ser una entrega más de la franquicia que mezcla géneros, mecánicas y estilos; que permite la exploración de Tokio, la colección de Personas o la investigación de la psique de decenas de personajes que aparecen en el juego; pero lo que es, sin duda, es la mejor y más recomendable manera de iniciarse en la saga.