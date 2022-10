Hace solo una semana que se estrenó Overwatch 2, la segunda entrega del shooter online de Activision Blizzard. Tras más de seis años, el juego recibió una esperada secuela, sin embargo, ha recibido alguna que otra queja.

Además de los problemas en su lanzamiento con las largas colas para entrar al juego, algunos usuarios han detectado un bug que provoca que se hagan compras aleatorias sin permiso.

Al parecer, este error era en el chat y, mientras los usuarios hablaban por esta vía, el juego realizaba transacciones por accidente en la tienda interna.

"Por desgracia, para desbloquear una skin tan solo se necesita que se presione la barra espaciadora dos veces, algo que puede ocurrir en una fracción de segundo mientras se está escribiendo una frase", aseguró un usuario de Reddit.

Afortunadamente, Blizzard solucionó el pasado viernes este error con una actualización. Aun así, parece que la compañía no reembolsará el dinero gastado en estas compras involuntarias.

Así lo ha compartido Dracyoshi, un internauta que aseguró que compró la skin Plutonium para el personaje de Junker Queen mientras hablaba por el chat. Sin embargo, aunque compartió lo sucedido con la compañía, esta no ha accedido a devolverle el dinero.

"No podemos ofrecer reembolsos ni ninguna compensación por los desbloqueos realizados con moneda del juego en Overwatch. Todos esos desbloqueos están destinados a ser definitivos", le respondió Blizzard. "Si crees que hubo un problema con el juego que causó esto, por favor, asegúrate de proporcionar esa información a través de nuestros foros, si no lo has hecho ya".

"Sé que esta no es la respuesta que esperabas, pero gracias por darme la oportunidad de comprobarlo por ti. Espero que tengas un buen día", añadieron.