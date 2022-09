'Return to Monkey Island', el nostálgico regreso 30 años después de los piratas más gamberros

Fue en octubre de 1990 cuando se estrenó The Secret of Monkey Island, una aventura gráfica de piratas que revolucionó el género, aportando toques de humor gamberro y absurdo y convirtiéndose en todo un éxito. Ahora, tras 32 años y después de cuatro secuelas y varias recopilaciones y remasterizaciones, la Isla Mêlée regresa con una nueva aventura, Return to Monkey Island.

Este juego, ya disponible para Nintendo Switch y ordenadores, es la sexta entrega de la saga y, con un estilo y unas mecánicas mejoradas y algo diferentes a sus predecesoras, hace las delicias tanto de los jugadores nuevos como de los más nostálgicos.

El título, propiedad de LucasFilm Games, vuelve a tener como diseñadores a Ron Gilbert, creador de la saga, y Dave Grossman, y está desarrollado por Terrible Toybox.

En esta aventura gráfica en 2D, el jugador se vuelve a poner en la piel del pirata Guybrush Threepwood, quien tendrá que resolver los puzles narrativos que le ofrece la historia para avanzar en la trama.

El inventario más cómodo e intuitivo o el desplazamiento sobre las zonas interactivas de las escenas son algunas de las mecánicas mejoradas que el paso del tiempo ha implementado en Return to Monkey Island con respecto a los anteriores.

Otro de los añadidos es un sistema de pistas para guiar al jugador si lo necesita, y evitar así que se queden atascados o tengan que buscar una guía online. Aun así, esta nueva funcionalidad está integrada de forma diegética en el mundo del juego.

Los fans más nostálgicos disfrutarán como nunca de este regreso a una de las aventuras gráficas más míticas de todos los tiempos. Pero también tienen cabida los nuevos jugadores, que podrán descubrir la saga con o sin ayuda, usando si lo necesitan el "modo casual" que ofrece Return to Monkey Island para personas que no tengan tanta experiencia con las aventuras gráficas.