'Immortals Fenyx Rising', el videojuego que hace de la mitología griega una aventura con acción e ironía

Immortals Fenyx Rising ha llegado a las consolas para darle un toque de acción y humor a la mitología griega. Desde Hércules, nadie había reflejado de forma tan divertida y a la vez feroz a las bestias y dioses de la Antigua Grecia, y el estilo cartoon de este videojuego lo ha logrado.

Ubisoft se ha aventurado a aprovechar las oportunidades de un título de mundo abierto al más puro estilo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de Nintendo, y unirlas a las mecánicas de su famosa saga Assassin’s Creed para llegar a un público más amplio. Todo ello añadiéndole un toque de comedia y sátira poco frecuente en este tipo de videojuegos donde la epicidad y la seriedad suelen ser los grandes protagonistas.

La época clásica es, sin duda, uno de los periodos históricos más ricos en cuanto a arquitectura, costumbres, organización política y social e idiomas, ya que además es una cultura de la que beben los países indoeuropeos. Pero los dioses del Olimpo o los mitos, leyendas y criaturas mitológicas en las que creían dan un toque de fantasía que algunos juegos han aprovechado.

Es el caso de Immortals Fenyx Rising, protagonizado por Fenyx, una joven –o un joven, depende de la elección del jugador– soldado griega que ha de enfrentarse al titán Tifón para recuperar los poderes que le ha robado a los dioses. Para ello, durante su aventura deberá combatir contra bestias como cíclopes, el Minotauro o Medusa, pero contará con habilidades y armas de héroes clásicos como las alas de Dédalo, la espada de Aquiles o el arco de Odiseo.

La estrategia, la exploración y la acción dan vida a este título de mundo abierto lleno de combates, puzles, desafíos de competición, coleccionables y demás retos que dejan a esta historia lejos de ser camino recto, sino que la convierten más bien en una sinuosa aventura en la que el jugador es libre de moverse por ese mundo abierto y tomar las decisiones que desee.

Fenyx luchando contra Medusa. UBISOFT

Sobrevuela las ciudades, mejora tus habilidades y tu equipo, escala las montañas, explora los templos en busca de tesoros y, sobre todo, sigue la historia principal narrada por el titán griego Prometeo, quien, con los irónicos apuntes de Zeus, aportará un toque humorístico que acompaña al diseño cartoon del juego.

Todo ello sin poder pasar por alto la riqueza argumental de la gran protagonista, la mitología, la cual va a la par con el tono cómico del título y es representada de forma libre y ligera. Porque lo cierto es que si Zeus, padre de los dioses, hablara de los líos sentimentales que ha protagonizado en su historia para llegar a ser gobernante del Olimpo, temblaría hasta el jugador más veterano y experto.

Uno de los paisajes a explorar en 'Immortals Fenyx Rising'. UBISOFT

Muchas son las mitologías que han influenciado y han servido de argumento a un sinfín de juegos: la egipcia, con elementos e iconos representados en Assassin’s Creed: Origins; la celta, en la cual se basa el juego The Waylanders, que se lanzará próximamente; la romana, cultura influenciada por la de la Antigua Grecia cuyos dioses aparecen en Ryse: Son of Rome; la japonesa, en la que se centran títulos como Okami o Nioh; o la nórdica, presente en Hellblade: Senua’s Sacrifice, God of War (2018) y, de forma más realista, en Assassin’s Creed: Valhalla.

La mitología griega es también protagonista de sagas como Kid Icarus o God of War o el exitoso juego independiente Hades. Pero Ubisoft ha hecho su particular versión de la mitología griega con Immortals Fenyx Rising, una aventura que ya está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Google Stadia y PC.