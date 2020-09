Solo 1 de cada 10 videojuegos lanzados en 2020 estaban protagonizados por una mujer

A pesar de que las mujeres son casi la mitad de los jugadores de videojuegos, aún es escasa la representación que tienen en los diferentes títulos. Abundan mucho más los personajes principales masculinos que los femeninos, y así lo demuestra el estudio de Buzz Bingo.

De todos los juegos estrenados en 2020, solo 1 de cada 10 tienen exclusivamente protagonistas femeninas. El 9.2% son mujeres, la proporción más baja en 5 años.

A pesar de títulos lanzados este año como The Last of Us Parte II, han abundado más juegos con protagonistas masculinos (26.5%), con personajes con opciones múltiples (47,6%) o que no se presentan ni como hombres o como mujeres (8.1%).

En 2017, un año caracterizado por juegos como Horizon Zero Dawn, la representación femenina fue más alta (15.1%), mientras que en 2018 bajó al 10% y en 2019, al 10.2%.

Buzz Bingo también revela que Xbox es la plataforma con menor porcentaje de protagonistas femeninas entre 2016 y 2020: un 7.1% frente al 10.3% de PS4, el 11% de Nintendo Switch, el 11.8% del PC y el 12.7% de los móviles iOS.

Y en cuanto a las categorías, los juegos deportivos son los que tienen menos probabilidades de tener una protagonista mujer, pues solo el 1.2% de lanzamientos de los últimos 5 años lo han tenido.

En el otro lado, el género de aventura es el que más representación femenina tiene en este aspecto, con un 22% frente al 39.7% de hombres. Los juegos de simulación, sin embargo, son la única categoría que tienen una mayoría de mujeres: un 7.4% frente al 5.9% de protagonistas masculinos.