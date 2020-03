CD Projekt trabajará en una nueva entrega del videojuego de 'The Witcher' tras el lanzamiento de 'Cyberpunk 2077'

Habrá un nuevo juego de The Witcher. CD Projekt ha confirmado que sacará al mercado la cuarta entrega del videojuego, cuya trascendencia ha repuntado de la mano de la exitosa serie de Netflix. El estudio polaco ha confirmado que trabajará en un nuevo The Witcher tras el lanzamiento del esperado Cyberpunk 2077.

Cuenta Eurogamer que durante una reunión con periodistas, Adam Kicinski, presidente de CD Projekt, habló de los planes de futuro de su división de juegos una vez que debute Cyberpunk 2077. Eso será el próximo 17 de septiembre.

"Ya hemos definido un concepto relativamente claro de la nueva entrega"

Según Kicinski, ya han definido "un concepto relativamente claro" de esta nueva entrega que, parece ser, no va a ser The Witcher 4. El directivo asegura que su intención es seguir creando juegos en los mundos de The Witcher y Cyberpunk 2077.

El presidente de CD Projekt ha explicado que, una vez que el título "de Keanu Reeves" debute en PS4, Xbox One, PC y Stadia, uno de los tres equipos que componen CD Projekt RED se encargará del contenido adicional para esta entrega.

Al tiempo, un segundo equipo se dedicará al lanzamiento de un componente multijugador para Cyberpunk 2077. Por último, un tercer equipo se encargará del nuevo videojuego de la división, el nuevo The Witcher.

En diciembre del pasado año, CD Projekt RED renovó el acuerdo que tenía con el creador de las novelas de The Witcher, Andrzej Sapkowski. De ese modo podrán seguir desarrollando juegos dentro de ese universo.