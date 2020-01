'The Witcher' supera los 100.000 usuarios simultáneos en Steam al calor del éxito de la serie de Netflix

The Witcher como videojuego existe desde 2007. Y antes ya estaban los cuentos y novelas escritos por Andrzej Sapkowski en los años 80 en Polonia. Pero nada es igual desde que el pasado mes de diciembre Netflix estrenara la serie del mismo nombre, The Witcher, protagonizada por Henry Cavill.

Ya vimos que hasta un millón de jugadores han vuelto a jugar a The Witcher 3: Wild Hunt tras el estreno de la serie televisiva. La repercusión se está viendo en las redes sociales y también en los datos del videojuego, que se estrenó en 2015. Como la serie, el título sigue las aventuras del brujo Geralt de Rivia.

Polaco es el autor de las historias y polaco el estudio que lo convirtió en videojuego. Los de CD Projekt RED pueden estar contentos. El debut de las historias de Sapkowski en Netflix ha aumentado, se diría que en progresión geométrica, el interés por The Witcher, el videojuego (el tercero en este caso, porque antes llegaron The Witcher, en 2007 , y The Witcher 2: Assassins of Kings, en 2011).

Steam nos vale de termómetro. Tras el estreno de la serie televisiva, el número de jugadores de The Witcher: Wild Hunt en esta plataforma de streaming se ha desbordado. Tanto es así que en el inicio de nuevo año ya ha superado los 100.000 usuarios simultáneos.

Según refleja SteamCharts, ya al acabar diciembre el videjuego de CD Projekt RED alcanzó los 94.000 usuarios conectados a la vez. Sólo unas horas después, ya el 1 de enero de 2020, llegaba a un máximo de 101.930. Hace un año sólo eran 25.561.

Es lo que hace la televisión, en este caso la televisión vía streaming de Netflix. El éxito de The Witcher: Wild Hunt, disponible en PS4, Xbox One, Switch y PC, se ha disparado al contacto con la serie. Sinergias lo llaman ahora.