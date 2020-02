'Los Sims' cumplen 20 años: dos décadas jugando a llevar una vida virtual perfecta

Los Sims están de celebración, pues este martes cumplen nada más y nada menos que 20 años. El primer título de la saga de Electronic Artsse lanzó en Europa el 11 de febrero de 2000, convirtiéndose en un referente de los juegos de simulación. Muchos son los que han pasado horas y horas frente al ordenador construyendo casas, decorando habitaciones y, básicamente, jugando a llevar una vida idílica.

Los Sims era una manera perfecta de dejar atrás los problemas diarios y la rutina y disfrutar de una vida virtual en la que poder hacer cosas que en la real no se podría. Ligar con todo el mundo, tener hijos, comprar un sirviente robótico, crear a un personaje idéntico a un famoso o a la persona que te gusta... Sin olvidar la posibilidad de ser rico y tener una casa gigante llena de caprichos, ya fuera ganando dinero honradamente o bien con trucos: quién no recuerda los códigos rosebud o motherlode que aumentaban la cuenta bancaria del Sim, haciendo que el personaje no necesitara trabajar y el jugador pudiera dedicarse a otras actividades como salir de fiesta, entablar amistades o hacer deporte.

Las expansiones también han sido otra de las características de esta saga: títulos que aumentaban los objetos, acciones y profesiones (Los Sims: Más vivos que nunca); que incluían destinos para encontrar el amor (Los Sims: Primera cita) o irse de veraneo (Los Sims de vacaciones); que añadían mascotas (Los Sims: Animales a raudales); e incluso packs de contenido más místicos que contenían vampiros, brujas, hechiceros, hadas, hombres lobo o zombis (Los Sims 3: Criaturas sobrenaturales).

Tras 20 años, cuatro juegos principales y más de 75 expansiones, el juego sigue manteniendo su esencia, pero adaptando su mecánica y sus gráficos. La saga extendió sus títulos más allá de los ordenadores, llegando a consolas e incluso móviles. Los Sims 4, lanzado en mayo de 2013, es el último título de la saga que se estrenó y continúa recibiendo actualizaciones y nuevo contenido.

Se han creado más de 1.600 millones de Sims, se han construido más de 575 millones de casas, ha habido 37 millones de bodas y se han tenido 173.000 hijos e hijas. Unas grandes cifras que irán aumentando pues, mientras los usuarios continúen jugando con sus vidas virtuales, Los Sims seguirán viviendo.