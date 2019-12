Un millón de jugadores ha vuelto a jugar a 'The Witcher 3: Wild Hunt' tras el estreno de la serie de Netflix

El pasado viernes, Netflix estrenó la serie The Witcher protagonizada por Henry Cavill. Esta ficción de fantasía está basada en las novelas del escritor Andrzej Sapkowski y sigue las aventuras del brujo Geralt de Rivia.

Muchos espectadores están viendo la serie, pues no son pocos los que están compartiendo sus opiniones, tanto positivas como negativas, a través de Twitter. Pero esta repercusión no solo se está viendo en las redes sociales, también en los datos del videojuego The Witcher 3: Wild Hunt, que está disponible para PS4, Xbox One, PC y, desde octubre de este año, en Nintendo Switch.

Este título, desarrollado por el estudio CD Projekt RED, también está basado en las novelas del autor polaco, por lo que algunos han aprovechado el estreno de la serie para probar el juego, y otros para volverlo a jugar.

Tal y como compartió el portal PlayTracker, The Witcher 3 ha registrado en la plataforma de videojuegos de ordenador Steam hasta 48.000 usuarios jugando al mismo tiempo. Estas cifras no se veían desde 2016, cuando se estrenó su última expansión Blood and Wine que hizo que el título fuera uno de los más vendidos del servicio. Aun así, esto también puede haber sido propiciado por el 70% de descuento que tiene el juego actualmente.

Pero el juego no solo ha experimentado un crecimiento en ordenadores, también lo ha hecho ligeramente en PS4 y Xbox One.

En total, se estima que un millón de personas han jugado a The Witcher 3: Wild Hunt en el mes de diciembre, una cifra más común en juegos recién estrenados o que están recibiendo alguna actualización. Por lo tanto, el título de CD Projekt RED está registrando unos datos muy superiores a los que ha tenido en los dos últimos años, sobre todo, gracias a los jugadores de ordenador.

Las anteriores entregas también suben

Además de esta tercera parte, The Witcher y The Witcher 2: Assassins of Kings también están notando el éxito de la serie de Netflix. El primer título ha llegado a tener en Steam más de 5.000 de jugadores al mismo tiempo, casi triplicando su anterior mejor cifra del año. Por otra parte, la segunda entrega ha llegado a tener un pico de más de 3.000 usuarios, una cifra el doble de alta que su anterior récord.