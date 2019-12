El baile de la calabaza "Pump It Up", el enésimo pleito legal para 'Fortnite'

Fortnite es tan importante, tantos sus seguidores y tanto su entusiasmo (adicción dirían otros), que todo lo que sucede en el juego tiene enormes repercusiones. Pasó y sigue pasando, por ejemplo, con sus bailes, una parte fundamental del battle royale de Epic Games.

Hace ahora un año, Alfonso Ribeiro, quien interpretara a Carlton Banks en la serie El Príncipe de Bel-Air, demandó a Epic por utilizar el baile que le hizo famoso en la serie. El actor decía que el baile, conocido como 'fresh emote', tenía sus derechos de autor.

Sólo unos días después llegó otra demanda contra los dueños de Fortnite. Esta vez era de Russell Horning, más conocido como el niño de la mochila (Backpack Kid en Estados Unidos), que alcanzó la fama internacional con su peculiar baile durante una actuación de Katy Perry.

Ya este año, en abril el saxofonista Leo Pellegrino denunciaba a Epic Games, acusando a la compañía de haber copiado sus movimientos. El músico aseguraba no estar nada contento con que hubieran utilizado sus movimientos sin permiso.

Y ahora llega el último caso, a propósito del baile de la calabaza "Pump It Up". Matthew Geiler y su compañía consultora Sick Picnic Media han instado a Epic Games a retirar de Fortnite el baile y la calabaza de Halloween que lo distingue.

Consideran que en el famoso battle royale se está haciendo un uso inadecuado y sin autorización de algunos elementos del personaje de Geiler, el “Dancing Pumpkin Man”, se cuenta en un artículo de Polygon.

Esta vez, Epic ha estado rápida y ha decidido que atacar es la mejor defensa. Como medida preventiva, ha respondido presentando una queja ante las autoridades en contra de Geiler y su compañía.

Los abogados de Epic Games han destapado un acuerdo que habrían alcanzado con el propio Geiler para poder crear el baile a partir de su personaje. El denunciante niega que exista trato alguno.

En todo caso la empresa de Fortnite defiende que el denunciante no tiene derecho a reclamar nada, porque no creó ningún elemento del "Dancing Pumpkin Man", ni compuso la música del baile. En todo caso, recuerdan que usar las típicas calabazas de Halloween a modo de cabeza no es algo nuevo.