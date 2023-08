La piscina natural debajo de un puente medieval en Cáceres

Las altas temperaturas del verano nos hacen soñar con playas paradisiacas donde darnos un baño y permanecer en remojo el mayor tiempo posible. Pero si no vivimos en la costa o no tenemos planeada una escapada al litoral, no tenemos por qué pasar calor, y es que en el interior también encontraremos muchas zonas de baño donde pasar un estupendo día.

Un ejemplo perfecto es la piscina natural del pueblo de Losar de la Vera, en Cáceres. Aquí no solo podremos nadar en refrescantes aguas, sino que lo haremos debajo de un puente medieval que data del siglo XV.

Una de las gargantas más caudalosas

La comarca de La Vera se extiende al norte de la provincia de Cáceres, haciendo frontera con Castilla-La Mancha y Castilla y León. Estas tierras extremas destacan por su frondosa y diversa vegetación, así como los bonitos paisajes de agua que forman sus ríos, arroyos y gargantas. Y por supuesto, eso significa que tendremos muchas zonas de baño donde escapar del calor.

Piscina natural de Cuartos. Falk2

A solo tres kilómetros del pueblo de Losar de la Vera encontraremos el puente medieval de Cuartos, bajo el cual se abre paso una estupenda piscina natural de aguas profundas y claras. Concretamente, forma parte de la Garganta de Cuartos, "una de las gargantas más caudalosas del valle y recibe sus aguas de arroyos y chorreras como el Matamoros, la de Caballerías, Largarejo, la Hoz o el arroyo Vadillo", señalan desde Turismo de Cáceres.

Aguas refrescantes y muchas comodidades

La poza natural de la Garganta de Cuartos es el lugar perfecto para pasar un día lleno de diversión y, lo más importante, sin pasar calor, y es que sus aguas fluyen a baja temperatura desde la Sierra de Gredos. Se suma la vegetación que rodea las orillas de la piscina, formada por alisos, fresnos y sauces, así como la propia fauna que habita las aguas, como las truchas.

Piscina natural de Cuartos. Getty Images

Asimismo, cabe destacar que la zona de baño está bien adaptada para su uso, ya que cuenta con unas escaleras para bajar al agua y a las grandes rocas que rodean la piscina y en las cuales podremos acomodarnos. También encontraremos una buena superficie de aparcamiento y un restaurante donde tomar algo justo al lado.

Cómo llegar a la piscina natural

El trayecto entre la ciudad de Cáceres y Losar de la Vera es de 1 hora y 30 minutos por la A-58 y la A-5. Desde allí debemos seguir unos cinco minutos más por la EX-203 hasta llegar a la zona de aparcamiento de la piscina natural.

